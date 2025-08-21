Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Slovenije 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16), u svojoj poslednjoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

"Bili smo spremni od početka, drago mi je samo za način na koji smo pristupili ovoj utakmici. Pokazali smo rispekt prema Slovencima", rekao je kapiten Bogdan Bogdanović.

Kapitenu "Orlova" je drago što je deo ovog tima.

"To se vidi, a na drugima je da procene, ne bih komentarisao koliko volim. Vidi se ta ujedinjenost i sreća što smo zajedno i igramo zajedno u Rigi", ističe on.

Reprezentacija Srbije je pobedila u svih sedam prijateljskih utakmica uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. U Beogradu je savladala selekcije Bosne i Hercegovine i Poljske, u Limasolu reprezentacije Grčke i Kipra, a u Minhenu ekipe Češke i Nemačke.

Selekcija Srbije će na Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 27. avgusta od 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, igrati u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Portugala, Estonije i Letonije.

