Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Svoje impresije posle veličanstvene pobede Srbije izneo je Vasa Micić koji se oporavio od nezgodne povrede.

Micić je govorio o tome zašto nije igrao pripremne utakmice za Evrobasket sve do susreta sa Slovenijom.

"Nisam igrao uopšte, ali i jedan minut znači, tako da generalno sam srećan što sam bio deo tima. Hajde, da ne zvučim pretenciozno, čast je igrati sa ovakvom ekipom. Nadam se da smo zreliji za godinu dana zreliji i bolji od prošle i da ćemo biti takvi.

Upitan je za povredu.

- Ma, nemam pojma iskreno. Proći će, to je mašina koja mora da radi.

Koliko fali do tvojih 100 odsto?

- Pa nedostaje 99 odsto, samo trening i to je to.

Oduševljen je atmosferom u Areni?

- Prelepa, meni je žao što ne igramo više utakmica, ali i što ne igramo sve utakmice, ali verujem da je protokol Saveza i sve, nadam se da smo ispunili neka lepa očekivanja publike.

Imao je i poruku za navijače?

- Samo da smo ujedinjeni?

Ističe da razmišlja o Evrobasketu, ali da nema euforije.

- To je moja želja, osećam se godinu dana uzbuđenije, svaka godina je jedna manje. Meni ova godina znači što nisam puno igrao, ali to je na treneru, ali i stručnom štabu. Dosta smo zrela ekipa, imamo podmaldak, ali nosioci igre su dosta zreli, mislim da to dobro hendlujemo do sada.

Tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.

Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.