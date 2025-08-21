Slušaj vest

Utakmica između Srbije i Slovenije, odigrane u Beogradu, privkla je sasvim očekivano veliku pažnju slovenačkih medija.

Srbija je u "Areni" savladala Sloveniju 106:72 u generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo koje počinje naredne srede.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

 Razumljivo, igra i visok poraz gostujuće ekipe, nije dao medijima iz Slovenije previše prostora za manevar.

RTV Slovenije je izveštaj sa utakmice naslovio sa "Poraz Slovenije od Srbije uoči početka Evropskog prvenstva".

U tekstu se navodi: "Košarkaška reprezentacija Slovenije pretrpela je težak poraz od Srbije u rasprodatoj Areni. To je bila poslednja pripremna utakmica pred početak Evropskog prvenstva, gde su Srbije jedni od glavnih favorita za zlato".

Portal 24ur daje naslov "Fijasko slovenačkih košarkaša, Srbi ubedljivo slavili".

"Slovenačka košarkaška reprezentacija igrala je protiv Srbije u Beogradu svoju poslednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo. Srbija je dominirala od početka do kraja i savladala Sloveniju rezultatom 106:72.

Sport TV izveštava: "Generalka koja ne donosi optimizam: Srbi su se igrali sa bespomoćnim Slovencima".

"Luka ih je šarmirao, Srbi šarmiraju kao za opkladu", navodi Ekipa u naslovu.

Delo daje naslov: "U teatru Arene, Srbi su uhvatili naivne Slovence u zamci".

 Podsetimo, Srbija će prvu fazu Evropskog prvenstva igrati u Rigi, a Slovenija u Katovicama.

U okviru grupe A "Orlovi" će za rivale imate selekcije Estonije, Portugalije, Letonije, Češke i Turske.

Sloveniju očekuju dueli u Katovicama. U okviru grupe D "Zmajčeki" će za rivale imati domaćina Poljsku, zatim Francusku, Belgiju, Island i Izrael.

Četiri prvoplasirane ekipe iz sve četiri grupe prolazi u osminu finala.

Grupa A se ukršta sa grupom B (Nemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora) po sistemu A1 - B4, A2 - B3, B2 - A3, B1 - A4.

Grupa C se po istom sistemu ukršta sa grupom C gde se nalaze Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka i Bosna i Hercegovina.

Aplauz za košarkaše Slovenije Izvor: Kurir