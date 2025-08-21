Slušaj vest

Četvrtak je bio zanimljivo košarkaško veče.

U smiraj pripremnog perioda pred nastupajuće Evropsko prvenstvo odigrano je nekoliko utakmica.

1/59 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Nema dileme da su oči ljubitelja košarke sa velikom pažnjom bile usmerene i ka Beogradu gde je najveći favorit za zlato deklasirao Sloveniju u "Areni - 106:72.

Po završetku utakmice u kojoj su poseban pečat dala dva, možda trenutno i najbolja košarkaša na svetu, Nikola Jokić i Luka Dončić, viđena je simpatična scena. Jokić je odmah uzeo ćerku Ognjenu u naručje, a kada je stigao do Dončića desio se, narodski rečeno "baci pet" pozdrav između Ognjene i Luke.

To nije promaklo FIBA-i, pa su na društvenim mrežama umeli da to isture u prvi plan.

"Porodica iznad svega", stoji u jednom od dva posta namenjena ovoj sceni.

Srbija u ponedeljak putuje u Rigu, a prema rečima selektora Svetislava Pešića dan ranije će biti obelodanjen krajnji spisak.