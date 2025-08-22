Slušaj vest

Jedna od utakmica koja je u četvrtak odigrana u sklopu priprema za Evrobasket bila je ona u Madridu.

Posle produžetka Nemačka je savladala Španiju rezultatom 106:105.

Koš odluke postigao je Denis Šreder osam sekundi pre kraja.

U timu Nemačke najefikasniji su bili Šreder sa 24 poena (10 asistencija), Vagner sa 19 poena, Vojtman sa 13 poena, Tieman sa 12 poena i Obst i Bonga sa po 10 poena.

Kod Španaca Brizuela je postigao 20 poena, Ernangomez 15, Para 13, a Pradilja 12.

Ove dve selekcije u petak će odigrati još jednu utakmicu, i to u Kelnu.

Nemci su vodili veći deo meča, ali je cela utakmica bila veoma tesna, najveća razlika je iznosila osam poena.

Španija je u trećem periodu postigla čak 34 poena i nadoknadila minus, ali su aktuelni šampioni sveta u dodatnih pet minuta bili prisebniji.

Meč nije u svakom momentu bio baš prijateljski. U nekoliko navrata došlo je do koškanja igrača posle oštrih faulova, pa su sudije morale da intervenišu i spreče ozbiljniji sukob.

Nemačka je upisala četvrtu pobedu u pet pripremnih mečeva, dok je Španija doživela četvrti poraz u pet mečeva.