SLOVENIJA DEMOLIRANA U BEOGRADU, SELEKTOR SEKULIĆ PRESEKAO! Evo ko od igrača ne ide na Eurobasket!
Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.
U igri mačke i miša, Srbija je pregazila svog rivala, a selektor Slovenije, Aleksandar Sekulić, po završetku ovog meča rešio je i poslednju dilemu oko sastava za Eurobasket. Na spisku neće biti mesta za krilo Cedevita Olimpije Mihu Čerkvenika (2001) i beka Krke Žaka Smrekara (2006).
Konačnih 12 Slovenije izgleda ovako:
Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović i Leon Stergar.
Slovenija će igrati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Katovicama u Poljskoj, gde će joj u Grupi D uz domaćina rivali biti i Island, Francuska, Belgija i Izrael.
