Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

U igri mačke i miša, Srbija je pregazila svog rivala, a selektor Slovenije, Aleksandar Sekulić, po završetku ovog meča rešio je i poslednju dilemu oko sastava za Eurobasket. Na spisku neće biti mesta za krilo Cedevita Olimpije Mihu Čerkvenika (2001) i beka Krke Žaka Smrekara (2006).

Konačnih 12 Slovenije izgleda ovako:

Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović i Leon Stergar.

Slovenija će igrati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Katovicama u Poljskoj, gde će joj u Grupi D uz domaćina rivali biti i Island, Francuska, Belgija i Izrael.

Šta vi mislite, koliko daleko Slovenija može na Eurobasketu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir