Fantastična pobeda i atmosfera u kojoj je Srbija ispraćena na Eurobasket imala je i svoje loše strane. Navijači koji su uredno kupili ulaznice za ovaj meč, odabrali odgovarajuća mesta, imali su šta da vide po dolasku do istih. 

Stolice i mesta - nema. Da se radi o nekoliko stolica, pa i da se razume, ali u pitanju je stotine navijača i stotine mesta koja su bila nepostojeća. 

Skandal, lakrdija i amaterski nivo organizacije jednog velikog sportskog događaja za koji je interesovanje bilo 4-5 puta veće od 20.000 prodatih ulaznica. 

Pogledajte kako je to izgledalo. Uz dodatak da je postajao i veliki broj mesta koji nije imao čak ni naslon:

Beogradska arena - nepostojeća mesta Foto: Privatna Arhiva

Ko je kriv? 

Nedopustivo je da nam kultna Beogradska arena izgleda onako kako izgleda. Koordinacija između dvorane i KSS je morala da vodi ka tome da se obaveste o nepostojećim mestima, pa samim tim da ona ne budu u prodaji. 

Razlog zašto se mesta nalaze u ovakvom stanju verovatno leži u Evroligi, ali ako već mesta ne postoje - zašto se ona prodaju? 

Pomenuta mesta nisu mogla da budu predmet prodaje - jer ona ne postoje.

Semafor - šta je to?

Da sve bude još i gore veliki deo navijača nijednog momenta nije mogao da vidi rezultat utakmice! Pošto su se na velikom semaforu "vrtele" samo reklame, a on je ujedno zaklanjao manji semafor, rezultat meča bio je misterija za hiljade gledalaca. 

"Radile" su aplikacije za praćenje sportskih rezultata. 

Još jedan dokaz totalnog amaterizma u organizaciji i potpune nebrige za deo navijača na određnim pozicijama.

Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir