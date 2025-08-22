Slušaj vest

Reprezentacija Španije dočekuje predstojeći Eurobasket kao branilac titule osvojene pre tri godine, kada je u berlinskom finalu bila bolja od Francuske.

Ipak, sada će nastupiti u izmenjenom sastavu u odnosu na taj šampionat, a posle sinoćnjeg poraza od Nemačke u uzbudljivoj utakmici u Madridu, selektor Serđo Skariolo je objavio konačan spisak od 12 igrača koji će pokušati da odbrane evropski tron.

Sa spiska je zbog povrede otpao iskusni plejmejker Alberto Dijaz, pa će igru Španije organizovati dvojica 19-godišnjih tinejdžera.

Na Skariolovom konačnom spisku se nalaze:

Đosep Puerto, Serhio De Larea, Haime Pradilja, Mario Sent Superi, Ćavi Lopez Arostegi, Santi Adama, Dario Brizuela, Santi Justa, Huančo Ernangomez, Vili Ernangomez, Đoel Para i Jakuba Sima.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa meča Španija - Nemačka Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Portal Sportske.net napravio je detaljnu analizu španske reprezentacije i vi je možete pročitati u nastavku teksta.

Mario Sen-Superi (Gonzaga)

Plejmejker (19 godina, 1,91 m) ima sedam nastupa za nacionalni tim. Dobio je priliku zbog odsustva Lorenca Brauna. Rođen u Malagi, počeo karijeru u Unikahi, a od ovog leta je nastavlja na koledžu u Gonzagi, u NCAA ligi.

Serhio de Larea (Valensija)

Plejmejker (19 godina, 1,96 m), odigrao 9 utakmica za Španiju. Jedan je od najperspektivnijih igrača u španskoj košarci. U Valensiji već uživa veliko poverenje, to je igrač koji nastavlja da raste, sa izvanrednom sposobnošću da kreira i asistira-

Dario Brizuela (Barselona)

Bek šuter (30 godina, 1,88 m) ima 65 nastupa za Španiju. Od Evrobasketa 2022 i osvajanja zlatne medalje, stalni je član reprezentacije Španije. Igrao je i na Svetskom prvenstvu 2023. i Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Hozep Puerto (Valensija)

Bek šuter (26 godina, 1,99 m) ima 7 nastupa za Španiju. Pouzdan i vredan, pre svega sjajan defanzivac.

Đoel Para (Barselona)

Niski krilni centar (25 godina, 2,02 m) ima 48 nastupa. Prošlog leta je izostavljen iz konačnog spiska za Olimpijske igfre, što je bio težak udarac za njega. Promenio je svoje navike i smršao i vraća se u svoju pravu formu.

Habi Lopez-Arostegi (Valensija)

Krilni igrač (28 godina, 2,00 m) je igrao za reprezentaciju 57 puta. Španci pišu da je jedan od Skariolovih omiljenih igrača, jer je vredni defanzivac koji je uvek na raspolaganju timu, ne jureći za ličnom slavom. Bio je uvek dostupan selektoru, i kada igrači Evrolige ni NBA nisu mogli da nastupe. Bio je skter osvajanja zlatne medalje 2022. godine.

Santi Justa (Saragosa)

Krilo (28 godina, 2,00 m) ima 19 nastupa za Španiju. Madriđanin iz Saragose spasao je Špance protiv Slovačke u Bratislavi i tako im overio vizu za ovaj Evrobasket. On je jedan od ključnih igrača reprezentacije, disciplinovan i uvek na raspolaganju timu.

Haime Pradilja (Valensija)

Krilni centar (24 godine, 2,02 m) ima 43 nastupa. Rođen u Saragosi je odavno prestao da bude budućnost i postao sadašnjost. Sa zlatnom medaljom na Evropskom prvenstvu u košarci 2022. oko vrata, Skariolo redovno računa na njega zbog njegove mobilnosti ka košu i njegove pretnje unutra i spolja. Dobar defanzivac i veoma pouzdan igrač.

Huančo Ernangomez (Panatinaikos)

Krilni centar (29 godina, 2,06 m) je nastupio u 80 utakmica za Španiju. Madriđanin je napravio značajan i pozitivan preokret u svojoj karijeri povratkom iz NBA u Evropu leta 2023. Sa Panatinaikosom je osvojio titulu Evrolige i postao jedan od četiri najbolja tima na kontinentu.

Santi Aldama (Memfis)

Krilni centar (24 godine i 2,11 m) je nosio dres reprezentacije 23 puta. Ovaj igrač sa Kanarskih ostrva je jedini NBA igrač u reprezentaciji. Aldama, suštinski deo rotacije Memfis Grizlisa, glavni je španski igrač na ovom Evropskom prvenstvu. U početku se mučio, ali je sada prihvatio ulogu velikog vođe trenutne reprezentacije.

Vili Ernangomez (Barselona)

Centar (31 godina i 2,10 m) je igrač sa najviše nastupa u timu, ukupno 109. Madriđanin, MVP poslednjeg Evropskog prvenstva, uvek je imao poverenje Skariola, koji je izvukao najboljeg mogućeg Vilija.

Jankuba Sima (Valensija)

Centar (29 godina i 2,11 m) je 19 puta igrao za reprezentaciju. Svoje mesto u eliti zaslužio korak po korak. Od Breogana i Manrese do Unikahe. Sledeće sezone će igrati za Valensiju. Snažan i veoma efikasan pod košem.

Španija će svoje mečeve u grupnoj fazi takmičenja igrati na Kipru, po sledećem rasporedu:

Grupa C – Limasol (Kipar)

Četvrtak, 28. avgust

Gruzija – Španija

Subota, 30. avgust

Španija – Bosna i Hercegovina

Nedelja, 31. avgust

Španija – Kipar

Utorak, 2. septembar

Italija – Španija

Četvrtak, 4. septembar

Španija – Grčka.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: