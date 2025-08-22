Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Odigrali su naši momci spektakularan meč, a posebno su se istakli Nikola Jović koji je bio najefikasniji sa 18 poena i Bogdan Bogdanović koji je ubacio 14, Nikola Milutinov dodao je 11, a Nikola Jokić i Tristan Vukčević po deset poena.

Bogdan Bogdanović našao se u čudnoj situaciji posle meča Srbije i Slovenije, kada je nervozno reagovao i bacio jedan dres koji je navijač tražio da se potpiše, a snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Sada je otkriveno šta se zapravo desilo u ovoj situaciji. Portal Telegraf otkrio je da je Bogdan reagovao na ovaj način jer su ga pozvali iz režije da je vreme da daje izjavu. On je brzo vratio dres momku, bacio ga ka njemu, a prema rečima očevidaca, potpisao ga je pošto je dao izjavu za TV kamere.

Pogledajte kako je izgledala ova neočekivana situacija u kojoj se našao naš kapiten:

