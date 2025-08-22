Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Evropsko prvenstvo.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Pored sjajne igre Srbije utakmicu je obeležila i fantastična atmosfera u beogradskoj "Areni".

Oduševljenje nisu krili ni slovenački mediji, naročito odnosom Srba prema njihovoj reprezentaciji, ali i nacionalnim simbolima - himni i zastavi, koja se mogla videti na dosta mesta u dvorani.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Portal "Ekipa.si" posvetio je poseban tekst ovom fenomenu, istakavši da je ovo svetao primer u moru onih loših, kojima smo svakodnevno okruženi.

Naš region je nažalost pozornica gde svakoga dana imamo bespotrebnu netoleranciju i bes. Slovenačka i srpska košarka pokazali su da može drugačije. Intoniranje himne Slovenije u Beogradskoj areni bilo je nešto što do sada nismo videli u sličnim prilikama. Luka Dončić je, naravno, najglasnije pozdravljen i dobio je velike aplauze, ali istovetno je publika aplauzom pozdravila i sve druge slovenačke košarkaše, zajedno sa selektorom Aleksandrom Sekulićem - počinje tekst portal "Ekipa.si", pa nastavlja:

- Čestitke organizatorima na spremnosti, jer je reakcija publike bila zadivljujuća, a sve je zaokruženo onda kada je intonirana himna Slovenije. Srpska publika je dočekala to aplauzom, da se potom ne bi čula ni muva dok se vijorila zastava Slovenije, a kada se sve završilo, usledio je još jedan glasan aplauz - isti onakav kakav dobija i domaća himna.Prelepa scena je samo još jedan dokaz da je ovaj dan bio nešto posebno", piše ovaj portal.

IMG-20250821-WA0146.jpg
Bogdan Bogdanović
Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija
Bogdan Bogdanović 4.jpg

Izlazak košarkaša Srbije Izvor: Kurir