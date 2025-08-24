Slušaj vest

Kako otkucava sat do početka Evropskog prvenstva u košarci, pažnja srpske javnosti sve više je usmerena na naše "orlove". U timu prepunom talenata i velikih imena jedno se ipak izdvaja - ime kapitena, lidera i simbola posvećenosti nacionalnom dresu: Bogdan Bogdanović.

Za razliku od mnogih NBA igrača koji često kalkulišu u vezi s nastupima za reprezentaciju, Bogdan nikad nije ostavljao prostora za polemiku. Bez obzira na iscrpljujuće sezone u Atlanti i Los Anđeles Klipersima, povrede koje su ga znale mučiti i rizik koji nosi igranje na velikim takmičenjima, on je uvek jasno poručivao: "Za Srbiju sam uvek tu!"

Bogdan je izgradio status vođe ne samo košarkaškim talentom već i odnosom prema saigračima. Na parketu ga odlikuje hrabrost u ključnim momentima - on je taj koji preuzima poslednji šut, ali i spremno deli loptu mlađim igračima, pokazujući im poverenje i pružajući podršku. Van parketa, poznat je kao neko ko uvek drži ekipu na okupu, gradi atmosferu i inspiriše svojom energijom.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da Bogdana podjednako vole i partizanovci i zvezdaši, što je retkost na našim prostorima. Iako je ponikao u dresu Partizana i nosio ga s ponosom, svojim nastupima za reprezentaciju izdigao se iznad klupskih podela. Za navijače on je postao simbol jedinstva i dokaz da nacionalni dres briše sve granice.

Lična karta Ime i prezime: Bogdan Bogdanović

Datum rođenja: 18. 8. 1992.

Mesto rođenja: Beograd

Visina: 198 cm

Pozicija: bek

Medalje sa Srbijom: SP U19 2011 - srebrno, EP 2017 - srebro, SP 2014 - srebro, SP 2023 - srebro, Olimpijske igre 2016 - srebro, Olimpijske igre 2024 - bronza.

Timovi: Partizan, Fenerbahče, Sakramento Kings, Atlanta Hoks, Los Anđeles Klipersi.

Njegov reprezentativni učinak je impresivan. Od ranih dana u mlađim selekcijama (2011. godina), kad je već donosio medalje, do svetskog srebra 2014. i velikih utakmica na evrobasketima, Bogdan je bio ključni faktor u gotovo svakoj velikoj pobedi Srbije. Posebno ostaju u sećanju njegovi šutevi u poslednjim sekundama mečeva, koji su donosili trijumfe ili vraćali veru u nemoguće preokrete.

Sada, pred Evropsko prvenstvo, očekivanja su ogromna. Srbija ima tim sposoban da ode do kraja, ali ono što navijače najviše raduje jeste činjenica da će ih u najtežim trenucima voditi čovek koji nikad nije okrenuo leđa svom narodu. Bogdan Bogdanović je više od kapitena - on je simbol jedne generacije, vođa koji pokazuje da srpska košarka i dalje ima dušu.

Srbija u Bogdanu ima igrača, lidera i čoveka kakvog svaki narod poželi da ima u svom timu.

Zavidna NBA priča

Bogdan za osam sezona u NBA ligi ima izuzetno dobar učinak. Prosečno je beležio 11 poena po meču, a uz to dodavao blizu tri asistencije i isto toliko skokova. Nosio je dresove Sakramenta, Atlante i Klipersa.



Najviše postignutih poena za Srbiju

Bogdanović je prošle godine ispisao istoriju - postao je košarkaš s najviše poena u reprezentativnom dresu. Na Olimpijskim igrama u Parizu prebacio je doskorašnji rekord Miloša Teodosića od 1.058 poena i izbio na prvo mesto.

Kasnije je prebacio rekord, poboljšao i došao do brojke od 1.112 poena...