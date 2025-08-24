ZAŠTO SRBIJA OBOŽAVA ALEKSU AVRAMOVIĆA? Posle ovog intervjua - sve je jasno...
Aleksa Avramović je apsolutni miljenik nacije. Odnos prema državnom dres u prethodnim godinama doveo ga je na pijadestal. Uživanje je gledati kako se Aleksa bori i ostavlja poslednji atom snage za svoju reprezentaciju.
A iz njegovih uvodnih reči u intervjuu shvatamo i zašto tako izgleda na parketu.
- Igrati za nacionalni tim je najveće dostignuće u karijeri i najveći ponos je da se predstavlja svoja zemlja. Ništa ne može da se meri s tim - počeo je razgovor Avramović.
Usledilo je sumiranje svega učinjenog u mesec dana teških priprema.
- Izuzetno smo ozbiljno radili, dobro igrali i pokazali napredak iz utakmice u utakmicu. Odigrali smo sedam mečeva, četiri na pripremnim turnirima i dva zatvorenog tipa, plus duel sa Slovenijom, i zadovoljni smo. Srpska publika nas je u poslednje dve godine ispratila na velika takmičenja, s kojih smo se vratili s medaljama i nadamo se da će ponovo tako biti. Rastemo kao tim, popravili smo segmente koje možemo kroz ove utakmice da bismo se što bolje pripremili za Evropsko prvenstvo.
Ne beži Avramović od uloge favorita u Rigi.
- U redu, to je nešto što su nam drugi stavili na leđa, ali ne bežimo od toga. Moramo da se nosimo s tim stvarima. Opšte je poznato da smo favoriti, tako je bilo i pred Svetsko prvenstvo, s kog smo se vratili sa srebrnom medaljom. Mi smo Srbija i kakva god se euforija stvarala, na nama je da damo maksimum i tako pristupimo i treningu i utakmici i sve će doći. Ne obraćamo pažnju na to kako nas drugi gledaju, nismo to činili ni pred Svetsko prvenstvo, ni pred Olimpijske igre. Mi smo Srbija i svi će nas gledati kao favorita za osvajanje medalje, ali to mora da se zaradi.
Atmosfera u timu - vrhunska. Uostalom, kao i svih ovih godina.
- Prošli smo i kroz ovakve periode prethodnih godina i ništa nam nije teško. Zaista uživamo kada se okupimo da radimo. Jedva čekamo da počne prvenstvo, imamo veliku ljubav među sobom, među igračima i sa stručnim štabom. Stvarno uživamo kada provodimo vreme jedni sa drugima, ali moramo da radimo na treningu i sastancima. Pred nama je velika stvar i znamo kakav potencijal imamo. Spremni smo za početak Evropskog prvenstva - zaključio je Aleksa Avramović.