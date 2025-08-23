ČUVENI MUTA NIKOLIĆ IMA JASNU PORUKU ZA SVETISLAVA PEŠIĆA! Napominje da jedan košarkaš mora da ide na Evropsko prvenstvo, hoće li ga selektor Srbije poslušati?
Proslavljeni košarkaši trener, Miroslav Muta Nikolić, u razgovoru za „Mozzart Sport“ osvrnuo se na aktuelne ambicije "orlova", ali i istakao važnost strateškog razmišljanja kada je reč o budućnosti tima.
Nikolić je posebno naglasio da bi Nikola Topić trebalo da se nađe na spisku putnika za Evropsko prvenstvo u Rigi, ocenjujući da je to investicija koja doneti mnogo u godinama koje dolaze.
- Mi imamo iskustvo i igrače u najboljim godinama, ali mora da se misli i na budućnost. Želim da mladi budu među putnicima za Evrobasket jer to sebi možemo da priuštimo. Dovoljno smo jaki da imamo i dva klinca koja već sada mogu da osete kako to izgleda napadati medalju, napadati zlato. Pripremiti ih za Olimpijske igre u Los Anđelesu - rekao je Muta i dodao:
- Mislim pre svega na Tristana Vukčevića i Nikolu Topića. Mali Top mora da ide u Rigu, on je naš plejmejker za budućnost. Pokazao je kvalitet, ima glavu, samo mu je potrebno iskustvo. Sada je pravo vreme da ga dobije. Isto i za Vukčevića koji se dobro pokazao na pripremama.
Podsetimo, tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.
Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.
Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.