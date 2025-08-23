Slušaj vest

Proslavljeni košarkaši trener, Miroslav Muta Nikolić, u razgovoru za „Mozzart Sport“ osvrnuo se na aktuelne ambicije "orlova", ali i istakao važnost strateškog razmišljanja kada je reč o budućnosti tima.

Nikolić je posebno naglasio da bi Nikola Topić trebalo da se nađe na spisku putnika za Evropsko prvenstvo u Rigi, ocenjujući da je to investicija koja doneti mnogo u godinama koje dolaze.

- Mi imamo iskustvo i igrače u najboljim godinama, ali mora da se misli i na budućnost. Želim da mladi budu među putnicima za Evrobasket jer to sebi možemo da priuštimo. Dovoljno smo jaki da imamo i dva klinca koja već sada mogu da osete kako to izgleda napadati medalju, napadati zlato. Pripremiti ih za Olimpijske igre u Los Anđelesu - rekao je Muta i dodao:

- Mislim pre svega na Tristana Vukčevića i Nikolu Topića. Mali Top mora da ide u Rigu, on je naš plejmejker za budućnost. Pokazao je kvalitet, ima glavu, samo mu je potrebno iskustvo. Sada je pravo vreme da ga dobije. Isto i za Vukčevića koji se dobro pokazao na pripremama.

1/59 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.

Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.