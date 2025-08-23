SVETISLAV PEŠIĆ SAOPŠTIO SPISAK IGRAČA ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Ovo je čekala cela Srbija!
Srbiju će na Eurobasketu predstavljati: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.
Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.
Nakon objavljivanja spiska, selektor Svetislav Pešić je rekao:
„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu“, rekao je selektor Pešić.
Podsetimo, tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.
Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.