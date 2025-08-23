Slušaj vest

Srbiju će na Eurobasketu predstavljati: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Nakon objavljivanja spiska, selektor Svetislav Pešić je rekao:

„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu“, rekao je selektor Pešić.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.

Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Srbija igra u sredu 27. avgusta protiv Estonije od 20.15 časova. Sa Srbijom u grupi su još Portugalija, Letonija, Češka i Turska.

Ne propustiteEuroBasket 2025SAMO JEDNA KOŠARKAŠKA LEGENDA NE VERUJE U SRBIJU! Svi vide Orlove kao osvajače Eurobasketa, osim jednog čoveka - on je ubeđen da mi nećemo uzeti zlato!
IMG-20250821-WA0151.jpg
EuroBasket 2025ČUVENI MUTA NIKOLIĆ IMA JASNU PORUKU ZA SVETISLAVA PEŠIĆA! Napominje da jedan košarkaš mora da ide na Evropsko prvenstvo, hoće li ga selektor Srbije poslušati?
partizanlokomotiva-25.jpg
TenisĐOKOVIĆ SE OBRATIO KOŠARKAŠIMA SRBIJE PRED EVROPSKO PRVENSTVO! Orlovi dobili moćnu poruku, pogledajte šta im je Novak poručio!
Novak Đoković na bejzbolu
EuroBasket 2025CRNI SCENARIO ZA SRBIJU OD KOGA SVI STREPE: Bliži se početak Eurobasketa, a ovo ne valja i svi se plaše...
Aleksa Avramović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025SLOVENCI ODUŠEVLJENI SRPSKIM NAVIJAČIMA: Ovako nešto nikada do sada nismo videli...
IMG-20250821-WA0160.jpg
EuroBasket 2025RIVAL SRBIJE DRASTIČNO OSLABLJEN: Zvezda Barselone propušta Eurobasket
20240314-21-25-17aaaa.jpg--photos.jpg

Vasilije Micić izjava posle Srbija Slovenija  Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić