PRVE REČI SVETISLAVA PEŠIĆA POSLE OBJAVLJIVANJA SPISKA: Selektor Srbije poslao brutalnu poruku: "Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da..."
Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić danas je odredio spisak od 12 košarkaša koji će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Nakon objavljivanja spiska, selektor Svetislav Pešić je rekao:
„Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu“, rekao je selektor Pešić.
Podsetimo, sa šireg spiska otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.