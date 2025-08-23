Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objavio je spisak 12 putnika za Rigu gde našu selekciju od 27. avgusta očekuje start Eurobasketa.
jako
NACIJA ŽUSTRO REAGOVALA NA SPISAK SVETISLAVA PEŠIĆA: Tviter gori, evo šta Srbija misli o konačnoj odluci našeg selektora!
Slušaj vest
Dugo se čekalo da Svetislav Pešić konačno preseče oko spiska reprezentacije Srbije za predstojeći Eurobasket - i to je u subotu i uradio!
Pešić je nakon dosta razmišljanja presekao i odlučio se za sledećih 12 igrača koji će braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu:
Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal
Vidi galeriju
- Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.
Sa spiska su otpali: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac i nešto ranije Uroš Trifunović i Alen smailagić.
Nacija je odmah reagovala i na Tvitera krenula sa žustrim komentarima na Pešićev spisak! Neko je želeo Topića pre Micića itd...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši