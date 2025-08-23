Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak od 12 putnika za predstojeći Eurobasket koji je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

Na spisku se nalaze sledeća imena:

Aleksa Avramović Stefan Jović Vasilije Micić Bogdan Bogdanović Marko Gudurić Ognjen Dobrić Vanja Marinković Nikola Jović Filip Petrušev Nikola Jokić Nikola Milutinov Tristan Vukčević

Pešić je, pored ranije precrtanih Alena Smailagića i Uroša Trifunovića, odlučio da sa spiska "skine" i Nikolu Topića, Balšu Koprivicu i svog džokera - Dejana Davidovca.

Isticao je ranije Svetislav Pešić koliko ceni sve ono što Davidovac radi na, ali van terena, rekavši u više navrata da je krilo Zvezde jako važan šraf naše selekcije. Pred put na Olimpijske igre 2024. godine u Parizu, Pešić je javno govorio o značaju i uticaju Davidovca na celu ekipu, a u Pariz ga je poveo iako je iskusni krilni igrač vukao povredu:

- Davidovac se povredio u meču sa Holandijom, neće imati za njega košarke narednih sedam dana. Moraće da radi specijalnu vrstu terapije. Moraće da daju maksimum da se vrati. Bio je fantastičan nikada bolji. Treba vremena da uđe u svoj ritam. Ono što je dao na treninzima i intezitet, ne bi ga prepoznali.

- Nadam se da će se oporaviti. Stvarno mi ga je žao, toliko je dao. Žao mi je što se povredio. Pao je nezgodno na kuk. Nadamo se da će da ga oporave kada se vratimo 18. juna. Mnogo nam je važna ta njegova, nemamo mnogo igrača na tim pozicijama - govorio je Pešić pred olimpijski turnir.

Zašto Pešić je Pešić precrtao Dejana Davidovca?

Podsetimo, Davidovac je od povratka Pešića na klupu Srbije postao važan deo naše selekcije. Bio jako bitan šraf tima na Eurobasketu 2022. ali i godinu dana kasnije na Mundobasketu gde smo se okitili srebrnom medaljom.

Odigrao je Davidovac svoju rolu i u Parizu godinu dana ranije, ali ga na predstojećem šampionatu nećemo gledati u dresu Srbije. Razloga za odluku Pešića da krene bez Davidovca u Rigu ima na pretek - i treba verovati našem selektoru.

Pre svega, Davidovac je krajem prošle sezone doživeo tešku povredu leđa na evroligaškom meču protiv Bajerna u Minhenu.

Svetislav Pešić je ovoga puta precrtao Dejana Davidovca Foto: Laurent Sanson / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa druge strane, forma koju su tokom celog pripremnog dela pokazali Tristan Vukčević i pre svega Nikola Jović, stavili su Pešića pred jasnu odluku!

Dao je Davidovac sve od sebe da se oporavi i pronađe svoje mesto na konačnom spisku putnika, ali ruku na srce, gore pomenuti srpski NBA tandem je u ovom trenutku ono što je "orlovima" neophodno na krilnim pozicijama - i tu mesta za rovitog Davidovca nema. Surova, ali ispravna odluka Svetislava Pešića.

Pešić je po objavljivanju spiska rekao:

- Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu - povukao je Pešić.

RASPORED SRBIJE NA EUROBASKETU 2025

1. utakmica:

Srbija - Estonija (27. avgust od 20.15)

2. utakmica:

Srbija - Portugal (29. avgust od 20.15)

3. utakmica:

Srbija - Letonija (30. avgust od 17.00)

4. utakmica:

Srbija - Češka (1.septembar od 20.15)

5. utakmica:

Srbija - Turska (3. septembar od 20.15)

