TRENER MAJAMIJA ODUŠEVLJEN SRBIJOM! Spolstra: Kad god Nikola igra za reprezentaciju vrati se kao bolji igrač i čovek!
Trener Majami Hita, Erik Spolstra, oduševljen je reprezentacijom Srbije.
Čuveni NBA stručnjak boravio je u Beogradu prethodnih dana, pa je uživo ispratio "generalku" sa Slovenijom u Beogradskoj areni i poslednje treninge Orlova pred put na Eurobasket.
Iskusni trener impesioniran je Pešićevim timom.
"Veoma poštujem Srbiju, izuzetno su dobro utrenirani. Imali su dva sjajna leta na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama. Uživanje ih je gledati", kaže Splostra.
Ne krije da je uživao u prestonici Srbije.
"Prvi put sam u Beogradu, prelepo se osećam. Svi su ljubazni, pokazuju nam grad. Utakmica protiv Slovenije je bila izvanredna, još bolja atmosfera".
Spolstra je ponosan na svog igrača Nikolu Jovića koji poslednje pripremne mečeve odigrao sjajno.
"Uzbuđen sam zbog Nikole, kada god je u reprezentaciji, vrati se u Majami još bolji kao igrač i kao osoba. Sjajno je što je deo tima koji uvek želi da pobedi i to se vidi na Nikoli. Radujem se što ćemo imati priliku da radimo sjajne stvari sa njim u budućnosti", ističe čuveni trener.
Spolstra smatra da je Srbija favorit na predstojećem Eurobasketu.
"Eurobasket je sjajan turnir. Pratim ga već dugo vremena i prisustvovao sam jednom kada je Goran Dragić igrao na njemu. Srbija je očgiledno jedan od favorita, bili su dobri pre neko veče i u ostalim pripremnim mečevima. Kao što sam rekao, izuzetno su dobro utrenirani, tim koji je dugo zajedno i siguran sam da jedva čekaju prvenstvo", kaže trener Majamija.
Kurir sport