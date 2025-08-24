Slušaj vest

Trener Majami Hita, Erik Spolstra, oduševljen je reprezentacijom Srbije.

Čuveni NBA stručnjak boravio je u Beogradu prethodnih dana, pa je uživo ispratio "generalku" sa Slovenijom u Beogradskoj areni i poslednje treninge Orlova pred put na Eurobasket.

Iskusni trener impesioniran je Pešićevim timom.

"Veoma poštujem Srbiju, izuzetno su dobro utrenirani. Imali su dva sjajna leta na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama. Uživanje ih je gledati", kaže Splostra.

Ne krije da je uživao u prestonici Srbije.

"Prvi put sam u Beogradu, prelepo se osećam. Svi su ljubazni, pokazuju nam grad. Utakmica protiv Slovenije je bila izvanredna, još bolja atmosfera".

Erik Spolstra, trener Majamija u Areni Foto: Petar Aleksić

Spolstra je ponosan na svog igrača Nikolu Jovića koji poslednje pripremne mečeve odigrao sjajno.

"Uzbuđen sam zbog Nikole, kada god je u reprezentaciji, vrati se u Majami još bolji kao igrač i kao osoba. Sjajno je što je deo tima koji uvek želi da pobedi i to se vidi na Nikoli. Radujem se što ćemo imati priliku da radimo sjajne stvari sa njim u budućnosti", ističe čuveni trener.

Spolstra smatra da je Srbija favorit na predstojećem Eurobasketu.

"Eurobasket je sjajan turnir. Pratim ga već dugo vremena i prisustvovao sam jednom kada je Goran Dragić igrao na njemu. Srbija je očgiledno jedan od favorita, bili su dobri pre neko veče i u ostalim pripremnim mečevima. Kao što sam rekao, izuzetno su dobro utrenirani, tim koji je dugo zajedno i siguran sam da jedva čekaju prvenstvo", kaže trener Majamija.

Kurir sport