Selektor Litavnije Rimas Kurtinaitis saopštio je spisak putnika za Evropsko prvenstvo.

Ekipu će predvoditi iskusni NBA centar i novi saigrač Nikole Jokića u Denveru, Jonas Valančijunas, a za mesto u timu izborio se i doskorašnji košarkaš Crvene zvezde - Rokas Gedraitis.

Spisak Litvanije:

Rokas Jokubaitis, Arnas Velička, Margiris Normantas, Deividas Sirvidis, Ignas Sargijunas, Gutis Radzevičijus, Rokas Gedraitis, Tadas, Sedekerskis, Azolas Tubelis, Jonas Valančijunas, Marek Blaževič, Laurinas Birutis.

Litvanija se nalazi u grupi B zajedno sa Crnom Gorom, Švedskom, Finskom, Velikom Britanijom i prvakom sveta Nemačkom.

