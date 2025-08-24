Tim koji bi mnogima mogao da pomrsi račune na Eurobasketu.
SELEKTOR LITVANIJE SAOPŠTIO SPISAK ZA EUROBASKET: Novi saigrač Nikole Jokića predvodi tim, a tu je i doskorašnji as Crvene zvezde!
Selektor Litavnije Rimas Kurtinaitis saopštio je spisak putnika za Evropsko prvenstvo.
Ekipu će predvoditi iskusni NBA centar i novi saigrač Nikole Jokića u Denveru, Jonas Valančijunas, a za mesto u timu izborio se i doskorašnji košarkaš Crvene zvezde - Rokas Gedraitis.
Spisak Litvanije:
Rokas Jokubaitis, Arnas Velička, Margiris Normantas, Deividas Sirvidis, Ignas Sargijunas, Gutis Radzevičijus, Rokas Gedraitis, Tadas, Sedekerskis, Azolas Tubelis, Jonas Valančijunas, Marek Blaževič, Laurinas Birutis.
Litvanija se nalazi u grupi B zajedno sa Crnom Gorom, Švedskom, Finskom, Velikom Britanijom i prvakom sveta Nemačkom.
