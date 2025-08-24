Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš, Žarko Paspalj, ubeđen je da će se Srbija sa Evropskog prvenstva vratiti sa šampionskom titulom.

"Šta tu ima da se kaže. Zar nije sve jasno kao dan? Šta ima da se analizira? Najjači smo, bez ikakve dileme", kaže Paspalj u razgovoru za Mozzart sport i dodaje:

"Kada si najjači - onda si najjači. Ova Srbija to jeste, bez ikakve dileme. Ne vidim ko može da nas zaustavi na putu do zlata".

Osvrnuo se na kratko i na konkurenciju.

"Ne vidim da imamo pravog protivnika, nekoga ko bi mogao da nam pripreti. Zaista verujem da je došlo vreme za to zlato, samo da se ne ponovi neka Italija".

Naravno, treba biti oprezan.

"Jedna utakmica je jedna utakmica, može uvek da se desi nešto neočekivano, loš dan. Ta Italija nam se dogodila i pokazala nam put za neke buduće trijumfe. Poput onog na Olimpijskim igrama Parizu. Tada Australija nije mogla protiv nas iako su nas na početku iznenadili i ako takav pristup budemo imali, ne vidim dostojnog protivnika. Sve je apsolutno na nama".

Poslednje zlato na Eurobasketu naša reprezentacija osvojila je davne 2001. godine, a selektor je bio Svetislav Pešić, koji će na ovom Evropskom prvenstvu biti najstariji trener.

"Izgleda da će Kari Pešić do 90. godine da bude na klupi. Može novi ugovor da potpiše", našalio se Paspalj.

Kurir sport/Mozzart sport