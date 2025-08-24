Slušaj vest

Selektor Bosne i Hercegovine, Adis Bećiragić, izneo je svoja očekivanja pred start Eurobasketa.

Zadovoljan je bio Bećiragić izdanjem svog tima u generalnoj probi protiv Belgije.

"Imali smo plan, ali broj povreda je sve zakomplikovao. Ipak, pronašli smo rešenja i prilagodili se. Ovo što sada imamo jeste dovoljno, ali samo ako poštujemo pravila igre. Večeras je bilo trenutaka kada to nismo radili i to nam se odmah vratilo. Igrali smo poletno, ali smo deset minuta potpuno ispali iz ritma. Možda zbog vođstva, možda zbog opuštanja, ali takve stvari nas mogu koštati", ističe selektor Bosne.

Bosna će od 28. avgusta do 4. septembra igrati grupnu fazu Eurobasketa u Limasolu na Kipru, a pored domaćina protivnici u grupi biće joj Španija, Italija, Grčka i Gruzija.

Bećiragić se, naravno, sa tim ne slaže.

"To su komentari za kladioničare i vračare. Mi ozbiljni ljudi u sportu znamo da se nikad ništa ne može uzeti zdravo za gotovo. Sve je moguće, ali samo ako poštuješ igru. Ako uđemo protiv Kipra kao večeras tih 12 minuta, izgubićemo. Jednostavno, ako ne poštuješ protivnika, ti si gotov, majstore", poručio je selektor BIH.

Podsetimo, Bosna na Evropsko prvenstvu ide u oslabljenom sastavu. Bećiragić neće moći da računa na lidera tima Džanana Musu, koji nije uspeo na vreme da se oporavi od operacije stomaka.

