Selektor košarkaške reprezentacije Letonije Luka Banki saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.

Na spisku se nalaze: Davis Bertans (Dubai), Dairis Bertans (VEF Riga), Klavs Čavars (Sabah), Andrejs Gražulis (Huventud), Marcis Štajnbergs (Manresa), Arturs Kuruc (Rio Breogan), Rihards Lomažs (Bon), Mareks Mejeris (Kluž), Kristaps Porzingis (Atlanta), Rolands Šmits (Efes), Arturs Žagars (Fenerbahče) i Kristers Zoriks (Portel).

Košarkaši Letonije su tokom priprema za kontinentalni šampionat odigrali pet mečeva, a zabeležili su dve pobede i tri poraza.

Letonija će na EP igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Estonije, Turske, Češke i Srbije, za koju je najbolji igrač tima Kristaps Porzingis nedavno rekao da je prvi favorti na ovogodišnjem Eurobasketu.

Kurir sport

Orlovi, Srbija-Slovenija, Nikola Jokić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić