Selektor košarkaške reprezentacije SrbijeSvetislav Pešić poznat je po dobrom smislu za humor.

Pešićeve konferencije za medije često se prepričavaju godinama, a jedna je ostala u sećanja mnogih iako se desila pre više od 20 godina.

Nikola Jokić i Svetislav Pešić Foto: Starsport

Bilo je to tokom priprema za Eurobasket 2001. godine, kada je Pešić sa našom selekcijom dominatno došao do zlatne medalje, poslednje na Evropskom prvenstvu - sve do danas.

Na jednoj od priajteljskih utakmica Pešić je posle meča na konferenciji za medije, u svom maniru upitao organizatore: "Ver iz erkondišn", rekao je popularni Kari nakon čega je nastao opšti smeh u pres sali.

img20240810wa0172.jpg
Svetislav Pešić
img20240810wa0280.jpg
Srbija-Japan-A3322.JPG

Pešić i Spolstra Izvor: Kurir