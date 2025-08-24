Samo Svetislav Pešić može da izazove ovakve reakcije...
KAKVA KOMEDIJA: Svetislav Pešić u svom maniru, cela Srbija "umire" od smeha! (VIDEO)
Selektor košarkaške reprezentacije SrbijeSvetislav Pešić poznat je po dobrom smislu za humor.
Pešićeve konferencije za medije često se prepričavaju godinama, a jedna je ostala u sećanja mnogih iako se desila pre više od 20 godina.
Bilo je to tokom priprema za Eurobasket 2001. godine, kada je Pešić sa našom selekcijom dominatno došao do zlatne medalje, poslednje na Evropskom prvenstvu - sve do danas.
Na jednoj od priajteljskih utakmica Pešić je posle meča na konferenciji za medije, u svom maniru upitao organizatore: "Ver iz erkondišn", rekao je popularni Kari nakon čega je nastao opšti smeh u pres sali.
