Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u ponedeljak ujutru iz Beograda ka Rigi, gde će učestvovati na predstojećem Evropskom prvenstvu. Tim Svetislava Pešića na turnir stiže sa jasnom etiketom glavnog favorita za osvajanje zlata.

Reprezentativna ekspedicija, predvođena selektorom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i zvezdom Denver Nagetsa Nikolom Jokićem, poletela je ka glavnom gradu Letonije, gde će odigrati sve utakmice, i u grupnoj, i u nokaut fazi takmičenja.

Naši košarkaši su aplauzima dočekani na aerodromu "Nikola Tesla".

Kako izgleda put Orlova do zlata?

"Orlovi" će svoju prvu utakmicu za dve nedelje igrati protiv selekcije Estonije, gde važe za glavne favorite i za osvajanje kako grupe, tako i samog takmičenja. Zatim slede mečevi protiv preostalih timova iz grupe A - Portugala, Letonije, Češke i Turske.

Naravno, bronzani košarkaši sa Olimpijskih igara u Parizu važe za apsolutnog favorita za pol-poziciju u grupi. Ako se to zaista ostvari, Srbiju u osmini finala očekuje okršaj protiv četvrtoplasirane ekipe iz B grupe, u kojoj se nalaze Nemačka, Litvanija, Finska, Crna Gora i Švedska.

Pretpostavka je da će prve dve pozicije u grupi zauzeti Nemačka ili Litvanija, dok su Velika Britanija i Švedska autsajderi, tako da je najrealnije da naša reprezentacija igra protiv Finske ili Crne Gore.

Prva mina je već u četvrtfinalu, gde su mogući rival Slovenija, Italija, Španija, Grčka... Drugoplasirani iz grupe D, a to će verovatno biti Izrael ili Slovenija, kao i trećeplasirani iz grupe C, a tu očekujemo Grčku, Italiju ili Španiju. Čini se - tu nas čeka prvo veliko "finale" u Rigi.

U polufinalu možemo da dočekamo možda i Litvance, a tu su nam opet i potencijalno stari dužnici Italijani. Naravno, ako se rezultati poklope. Dok bi u drugom delu žreba bio okršaj - Nemačke i Francuske.

Detaljnije o putu Orlova ka zlatnoj medalji može pročitati OVDE.

Kako izgleda spisak Srbije?

Svetislav Pešić je u subotu objavio spisak, Srbiju će na Eurobasketu predstavljati: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.