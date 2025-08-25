PEŠIĆ OTKRIO KAKO SU REAGOVALI KOŠARKAŠI KOJI SU OTPALI SA SPISKA! Selektor Srbije pred put u Rigu otvorio dušu: "Ovim se ne završava život u Srbiji..."
Košarkaši Srbije otputovali su jutros iz Beograda ka Rigi, gde će učestvovati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Tim Svetislava Pešića na turnir stiže sa jasnom etiketom glavnog favorita za osvajanje zlata, a cela nacija se nada da će u tome i uspeti.
Selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je na aerodromu o tome kako su "precrtani" košarkaši reagovali na njegovu odluku da se ne nađu u avionu za Rigu.
– Naravno da su želeli da igraju Evropsko prvenstvo, ali šta da radimo. Bio je to dobar razgovor, nadam se da je sve to složeno na način kako bi oni želeli, osim što nisu nažalost sa nama sada. Oni su sa nama uvek. Ovim se ne završava život u Srbiji, još će biti prvenstva i ovo su igrači na koje se računa. Topić i Koprivica su kandidati za Olimpijske igre. Davidovac je jedan od najvažnijih i on je deo ekipe, ali sada nije fizički spreman – rekao je Pešić za Sport klub.
Podsetimo, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.