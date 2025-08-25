– Naravno da su želeli da igraju Evropsko prvenstvo, ali šta da radimo. Bio je to dobar razgovor, nadam se da je sve to složeno na način kako bi oni želeli, osim što nisu nažalost sa nama sada. Oni su sa nama uvek. Ovim se ne završava život u Srbiji, još će biti prvenstva i ovo su igrači na koje se računa. Topić i Koprivica su kandidati za Olimpijske igre. Davidovac je jedan od najvažnijih i on je deo ekipe, ali sada nije fizički spreman – rekao je Pešić za Sport klub.