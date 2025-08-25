Košarkaši Estonije su u pripremnom periodu odigrali pet utakmica, a zabeležili su tri pobede i dva poraza.
Selektor reprezentacije Estonije Hejko Ranula saopštio je konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.
Košarkaška reprezentacija Estonije biće oslabljena na EP, pošto zbog povrede levog ramena neće igrati Majk Kocar.
Na spisku se nalaze: Henri Drel, Kregor Hermet, Janari Jesar, Mik Jurkatam, Artur Konontšuk, Kristijan Kulamae, Sander Rajeste, Jonas Risma, Mart Rozental, Matijas Tas, Kaspar Trejer i Sim-Sander Vene.
Estonija će na EP igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Letonije, Turske, Srbije i Češke. Košarkaši Estonije će prvi meč na EP odigrati 27. avgusta od 20.15 časova protiv Srbije.
