Slušaj vest

Selektor reprezentacije Estonije Hejko Ranula saopštio je konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra.

Košarkaška reprezentacija Estonije biće oslabljena na EP, pošto zbog povrede levog ramena neće igrati Majk Kocar.

Na spisku se nalaze: Henri Drel, Kregor Hermet, Janari Jesar, Mik Jurkatam, Artur Konontšuk, Kristijan Kulamae, Sander Rajeste, Jonas Risma, Mart Rozental, Matijas Tas, Kaspar Trejer i Sim-Sander Vene.

Estonija će na EP igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Letonije, Turske, Srbije i Češke. Košarkaši Estonije će prvi meč na EP odigrati 27. avgusta od 20.15 časova protiv Srbije.

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆ OTKRIO KAKO SU REAGOVALI KOŠARKAŠI KOJI SU OTPALI SA SPISKA! Selektor Srbije pred put u Rigu otvorio dušu: "Ovim se ne završava život u Srbiji..."
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025MOMCI, SREĆNO! DONESITE SRBIJI TO ZLATO! Došao je i taj dan... Naši košarkaši otputovali na Evropsko prvenstvo, pogledajte fotke sa aerodroma!
Orlovi otputovali u Rigu
EuroBasket 2025KAKVA KOMEDIJA: Svetislav Pešić u svom maniru, cela Srbija "umire" od smeha! (VIDEO)
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025BOGdan - Srce i duša reprezentacije već 15 godina!
img20240810wa0198.jpg

Košarkaški savez Srbije Izvor: Instagram