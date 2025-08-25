Slušaj vest

Bliži se početak Eurobasketa na kome je Srbija po oceni mnogih eminentnih košarkaških stručnjka prvi favorit za osvajanje zlatne medalje. 

I kvote poznatih svetskih kladionica kažu, da su "orlovi" u ovom momentu, prvi kandidati za novog-starog šampiona Evrope, prvi put nakon 2001. godine i Eurobasketa u Turskoj.

Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Cela nacija se dobro seća polufinala Olimpijskih igara u Parizu godinu dana ranije i okršaja sa SAD (Sjedinjenim Američkim Državama), gde je Srbija i pored vođstva kao i dobre igre, na kraju pala u finišu posle spornih sudijskih odluka, ali ruku na srce i nespornog kvaliteta američkog drim tima.

Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre početka utakmice selektor Svetislav Pešić očitao je lekciju našim košarkašima, održavši govor koji ih je na teren poslao kao "čopor besnih vukova".

Pešićeva rečenica pre meča u svlačionici, "Prema nama ovi nemaju respekt, oni su već odredili ko je u finalu - bez nas", podigla je nivo borbenosti našeg tima do nebeskih visina.

Prisetimo se tog govora Pešića:

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆ OTKRIO KAKO SU REAGOVALI KOŠARKAŠI KOJI SU OTPALI SA SPISKA! Selektor Srbije pred put u Rigu otvorio dušu: "Ovim se ne završava život u Srbiji..."
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025NACIJA ŽUSTRO REAGOVALA NA SPISAK SVETISLAVA PEŠIĆA: Tviter gori, evo šta Srbija misli o konačnoj odluci našeg selektora!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025KAKVA KOMEDIJA: Svetislav Pešić u svom maniru, cela Srbija "umire" od smeha! (VIDEO)
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025KARI PEŠIĆ PRECRTAO DŽOKERA PRED EUROBASKET: Selektor je "morao" da ga "odstrani" iz tima Srbije - nije bilo druge!
img20240810wa0172.jpg

BONUS VIDEO:

Pešić i Spolstra Izvor: Kurir