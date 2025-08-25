BLIŽI SE POČETAK EUROBASKETA: Svetislav Pešić očitao bukvicu celom timu Srbije, govor koji je zaledio naciju - ovo je teško zaboraviti! (VIDEO)
Bliži se početak Eurobasketa na kome je Srbija po oceni mnogih eminentnih košarkaških stručnjka prvi favorit za osvajanje zlatne medalje.
I kvote poznatih svetskih kladionica kažu, da su "orlovi" u ovom momentu, prvi kandidati za novog-starog šampiona Evrope, prvi put nakon 2001. godine i Eurobasketa u Turskoj.
Cela nacija se dobro seća polufinala Olimpijskih igara u Parizu godinu dana ranije i okršaja sa SAD (Sjedinjenim Američkim Državama), gde je Srbija i pored vođstva kao i dobre igre, na kraju pala u finišu posle spornih sudijskih odluka, ali ruku na srce i nespornog kvaliteta američkog drim tima.
Pre početka utakmice selektor Svetislav Pešić očitao je lekciju našim košarkašima, održavši govor koji ih je na teren poslao kao "čopor besnih vukova".
Pešićeva rečenica pre meča u svlačionici, "Prema nama ovi nemaju respekt, oni su već odredili ko je u finalu - bez nas", podigla je nivo borbenosti našeg tima do nebeskih visina.
Prisetimo se tog govora Pešića:
