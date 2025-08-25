Slušaj vest

Reprezentacija Srbije zvanično je krenula put Evropskog prvenstva, a atmosfera pred smotru najboljih evropskih selekcija dostiže usijanje. Naši "orlovi" biće smešteni u Rigi, gde će se igrati i eliminaciona faza takmičenja - što znači da će izabranici Svetislava Pešića imati priliku da se od prvog dana naviknu na teren koji će kasnije odlučivati o medaljama.

Međutim, ono što je posebno obeležilo ispraćaj jeste pravi srpski ritual – radnik sa aerodroma “Nikola Tesla” došao je na originalnu ideju da za našim košarkašima prospe vodu pred polazak i da se nakon toga prekrsti.

Košarkaši Srbije otputovali u Rigu Foto: Dušan Milenković

Tradicija kaže: "da sve teče lako i glatko, baš kao voda", a upravo tu poruku poneli su i Jokić, Bogdanović i ostatak ekipe na putu ka Rigi.

Naši reprezentativci imaće ogromnu podršku nacije i jedno je sigurno - Srbija veruje da će se ovaj put tradicija i "prosipanje vode" pretočiti u medalju!

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆ OTKRIO KAKO SU REAGOVALI KOŠARKAŠI KOJI SU OTPALI SA SPISKA! Selektor Srbije pred put u Rigu otvorio dušu: "Ovim se ne završava život u Srbiji..."
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025BEJBI JOKIĆ UDARA NA NAŠEG NIKOLU: Srbiji preti opasnost na Eurobasketu, čeka ih težak rival!
Nikola Jović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025"IZGLEDA DA ĆE KARI DO 90. GODINE DA BUDE NA KLUPI" Moćna poruka legendarnog šampiona pred Eurobasket: Kad si najjači - onda si najjači, a ova Srbija to jeste!
IMG-20250821-WA0151.jpg
EuroBasket 2025NACIJA ŽUSTRO REAGOVALA NA SPISAK SVETISLAVA PEŠIĆA: Tviter gori, evo šta Srbija misli o konačnoj odluci našeg selektora!
Svetislav Pešić

Košarkaši Srbije se pozdravljaju sa Darkom Miličićem Izvor: MONDO