Najbolji igrač i kapiten reprezentacije Slovenije, NBA superstar Luka Dončić, teško je podneo ubedljiv poraz od Srbije pred start Eurobasketa.

Podsetimo, Srbija je u generalnoj probi za Evropsko prvenstvo u prepunoj Beogradskoj areni deklasirala selekciju Slovenije rezultatom 106:72.

Mediji iz Slovenije otkrivaju da je Luka nakon nezapamćenog debakla očitao lekciju saigračima u svlačionici.

"Vidno frustrirani kapiten iza čvrsto zatvorenih vrata svlačionice odigrao je svoju ulogu. Navodno, sa nekoliko direktnih reči obratio se svojim saigračima", piše slovenački "Sport klub".

Reprezentativac Slovenije Edo Murić na konferenciji za medije pred start Evropskog prvenstva potvrdio je da su obavili ozbiljan razgovor nakon "šamara" u Beogradu, ali nije želeo da otkriva detalje:

"Ne volim da pričam o tome šta se dešava u timu. Da, imali smo razgovor. Rekli smo sve što smo imali jedni drugima i raščistili sve. Ovaj poraz nas je još više zbližio", rekao je Murić.

Podsetimo, i selektor Slovenije Aleksandar Sekulić nakon poraza od Srbije priznao je da nikada ranije nije video Luku tako frustriranog.

I ja sam ovog puta s njegove strane osjetio frustracije", priznao je otvoreno selektor Aleksander Sekulić.

"Možda moramo malo da se pomirimo s tim da je važan i kvalitet. Protivnik je bio znatno bolji. A mi smo mu dozvolili da izgleda još bolji. Upravo to moramo da popravimo i da pomognemo Luki".

