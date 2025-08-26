Slušaj vest

Košarkaši Srbije stigli su u Rigu gde će početi misiju osvajanja zlata na Eurobasketu 2025, a selektor Svetislav Pešić povukao je prvi potez koji je sve iznenadio.

Selektor "orlova" je odlučio da otkaže jutarnji trening koji je trebalo da počne od 09.20 po našem vremenu (Riga sat vremena ispred nas) i trajao bi 60 minuta na pomoćnom terenu koji je udaljen od glavne Arene svega stotinjak metara, preneo je Mozzart sport.

Srbija će trenirati tek večeras oko 19 časova, a posle toga zakazana je i prva konferencija za medije na kojoj će se obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.

Podsetimo da je Srbija u Rigu stigla u ponedeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću i početak šampionata dočekujemo bez ikakvih zdravstvenih problema.

Prvi meč na Eurobasketu Srbija će igrati protiv Estonije u za sredu sa početkom od 20 časova i 15 minuta.

