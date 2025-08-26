Slušaj vest

Legendarni Španac Aleks Mumbru, bivši košarkaš, a sada selektor reprezentacije Nemačke, hitno je primljen u bolnicu pred start Eurobasketa.

Za sada nema previše informacija o tome šta se desilo sa Mumbruom, pa se tako samo spominje da je u pitanju infekcija, ali ne i koje vrste.

Lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici u finskom Tampereu i on neće voditi Nemačku protiv Crne Gore (sreda, 15.30).

Prema informacijama "Basketnjuza", nije poznato koliko će Mumbru morati da ostane u bolnici, dok se za sada jedino zna da će ga protiv Crne Gore zameniti Alan Ibrahimagić, njegov prvi pomoćnik.

Aleks Mumbru

Ko je Aleks Mumbru?

Aleks Mumbru ostavio je dubok trag u evropskoj košarci kao igrač. Kao član reprezentacije Španije osvojio je pet medalja, od čega zlata na EP i SP, kao i srebro na Olimpijskim igrama 2008, a tokom igračkih dana nastupao je za Real Madrid, Huventud i Bilbao... U penziji je od 2018. godine, a kao trener vodio je Bilbao i Valensiju.

Na klupu Nemačke seo je umesto Gordona Herberta.

Ko nastupa za Nemačku?

Za selekciju Nemačke na predstojećem Eurobasketu nastupaće sledeći košarkaši:

Isak Bonga, Oskar da Silva, Tristan da Silva, Justus Holac, Leon Kracer, Maodo Lo, Andreas Obst, Denis Šruder, Danijel Tajs, Johanes Timan, Johanes Fojtman, Franc Vager i Nelson Vajdman.

Nemačka će grupnu fazu igrati u Tampereu (Finska), a rivali su joj Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija i domaćin Finska i očekuje se da budu među favoritima za medalje.

