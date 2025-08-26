Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio je kakvo je trenutno stanje iskusnog plejmejkera Vasilija Micića, koji je tokom priprema imao problema sa povredom.

Vasa je na startu priprema doživeo povredu, pa je njegov nastup na Eurobasketu bio pod znakom pitanja. Veći deo priprema nije radio punim intenzitetom i sa ostalim igračima, a prve minute na terenu upisao je na poslednjem pripremnom meču protiv Slovenije. Ipak, na kraju se našao na spisku putnika za Rigu.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

U razgovoru sa medijima njegov saigrač iz reprezentacije Nikola Jović otkrio je da Vasa svakim danom sve bolje izgleda na terenu.

"Najbitnije je da se mi dobro osećamo, da dobro igramo i da imamo dobru hemiju. Šta drugi govore – nije toliko bitno. Sve će da se pokaže na terenu i videćemo kako će to sve uskoro da izgleda", kaže Jović i dodaje:

"Jedino Vasa izlazi iz povrede, ali i on izgleda sve bolje. Izgledamo sve bolje. Ovo je treća godina od prošlog Evropskog prvenstva. Slični su igrači i ekipa, a izgledamo sve bolje".

Podsetimo, Srbija prvi meč na Eurobasketu igra u sredu od 20.15 protiv selekcije Estonije.

Nikola Jokić i Svetislav Pešić
djokovic-jokic.jpg
Poletanje košarkaša za Rigu
Svetislav Pešić

Orlovi, Srbija-Slovenija, Nikola Jokić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić