Iskusni stručnjak Miroslav Nikolić veruje da će se Srbija iz Rige vratiti sa titulom prvaka Evrope.

"Imamo mnogo jaku reprezentacija. Oni su i jako dobri momci, koji su napravili sjajnu atmosferu. Srbija ima i najiskusnijeg selektora. Ekipa je odlična, vidim i da oni žele da konačno uzmu zlato, neće biti problema. Ipak, naše trenersko je da bi trebalo biti oprezan, ići stepenik po stepenik bez obzira što je otvoren put ka finalu. Ja sam uvek govorio da bilo koja medalja nije neuspeh, ali ovog puta tipujem na najsjajnije odličje", kaže u razgovoru za "Sport klub" Nikolić.

Nikolić ističe da treba razmišljati i o smeni generacija koja nas očekuje u bliskoj budućnosti.

"Nisu daleko ni sledeće Olimpijske igre 2028. Iskusniji će biti stariji, a mladi da napreduju, pa da se još neko od njih ubaci u A tim. Potencijala imamo, najveće talente u Evropi, to nije uopšte sporno. Inače, da ne budemo demagozi za seniore, ubedljivo su najjači uoči starta Evrobasketa" kaže Nikolić, koji ne krije da mu je krivo što na spisku putnika nije bilo mesta za talentovanog Nikolu Topića.

Pešić daje instrukcije Nikoli Topiću Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ja sam to učio od Aleksandra Nikolića i Ranka Žeravice. Pola veka sam u košarci. Uvek su vodili nekog mlađeg koji bi bio 11. ili 12. igrač da bude bezbolna smena generacija. Pa, nekada je jedan Mirza Delibašić vođen kao 13. da bi video kako sve funkcioniše u reprezentaciji u kojoj su bili svetski igrači, Kićanović, Ćosić, Dalipagić, Slavnić… Slično bi rekao i Pešiću da „napravi“ mladu selekciju da skupe što više iskustava. Recimo Nikola Topić, da bi imao iskustvo za OI u Los Anđelesu. I taj segment ništa nije manje važan od najsjajnije medalje. Pa, niko nije postao igrač bez igranja, tako se postepeno stiče iskustvo velikih takmičenja. Ja bih ga vodio kao i Tristana Vukčevića, ne može da se pogreši. ali ja nisam selektor. Ponavljam, moramo da mislimo i onome što predstoji posle EP… Da ne zaboravimo koliko će tada imati godina Nikola Jokić ili Bogdan Bogdanović", ističe Muta.

O povratniku Stefanu Joviću imao je samo reči hvale.

"Moj igrač kome sam uvek verovao. Daje ton ovim mlađim igračima. Mnogo je značajan za našu reprezentaciju, najbolji u odbrani, drži organizaciju igre", kaže Nikolić.

Kurir sport