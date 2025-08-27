Slušaj vest

Dan uoči starta Evropskog prvenstva stigla je vest da je selektor Aleks Mumbru hitno primljen u bolnicu.

Španski stručnjak je završio u bolnici u finskom Tampereu zbog akutne infekcije, a doktori su odlučili da zadrže, pa neće moći u sredu da vodi svoj tim protiv Crne Gore.

Umesto njega, klupu "Pancera" će preuzeti Alan Ibrahimagić.

Rođen u Beogradu

Kako samo ime govori, radi se o treneru sa naših prostora. Ibrahimović je australijsko-bosanskohercegovački stručnjak rođen u Beogradu.

Ipak, to je bila čista slučajnost, odnosno Alan je samo prva tri dana života te 1978. godine proveo u glavnom gradu tadašnje Jugoslavije. Nakon toga se sa majkom, koja je studirala medicinu u Beogradu, vratio u Zvornik gde je proveo detinjstvo.

Iz Zvornika početkom tragičnih 1990-tih odlazi u Berlin, gde završava srednju školu. Sa roditeljima potom odlazi u Australiju, gde dobija i njihov pasoš.

Trenersku karjeru gradio u Nemačkoj

Igrao je košarku još u Zvorniku, potom u Albi u periodu kada je Svetislav Pešić vodio prvi tim tog kluba, ali je rano morao da kaže zbogom igračkoj karijeri i prešalta se na trenersku.

Vodio je nemačkog niželigaša Hermsdorfa, da bi od 2007. do 2009. godine bio pomoćni trener nemačke reprezentacije do 20 godina.

Vodio je kadetski tim Albe do drugog mesta u Bundesligi, a takođe je bio pomoćnik drugog tima kluba iz Berlina.

Usledile su godine u kojima je radio u raznim uzrastima nemačke reprezentacije, a za vreme selektora Henrika Redla postao je član stručnog štaba A tima Nemačke. Tu je ostao i tokom selektorovanja Gordona Herberta.

Ko nastupa za Nemačku?

Za selekciju Nemačke na predstojećem Eurobasketu nastupaće sledeći košarkaši:

Isak Bonga, Oskar da Silva, Tristan da Silva, Justus Holac, Leon Kracer, Maodo Lo, Andreas Obst, Denis Šruder, Danijel Tajs, Johanes Timan, Johanes Fojtman, Franc Vager i Nelson Vajdman.

Nemačka kreće iz Tamperea

Nemačka će grupnu fazu igrati u Tampereu (Finska), a rivali su joj Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija i domaćin Finska i očekuje se da budu među favoritima za medalje.