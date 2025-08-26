Slušaj vest

KURIR USKORO U RIGI! Specijalni izveštač: Miloš Bjelinić

Ljudi, pa mi kao da pokušavamo da dođemo na Sejšele, reče Stefan dok provodimo 14. sat na evropskim aerodromima.

Beograd – 03.00, krećem na aerodrom s ciljem da dođem do Rige (uz presedanje u Minhenu).

Let je u 06.00, ali zbog velikog broja letova sa „Nikole Tesle“ više nego poželjno doći ranije. Ogromna gužva, u 04.55 pada sistem i narednih 15-20 minuta nema nikakvih informacija o “izlazu” za let. Nastaje panika na sve strane, ali srećom, tehnologija je proradila, pa su svi stigli na vreme do svog “gejta”. Zbog svega toga očekujem da će malo da kasni let za Minhen, što me već baca sumnju da neću da stignem na let iz Minhena za Rigu. Razmak između dva leta je sat i 40 minuta.

Brzo sam otklonio sve sumnje. Avion u koji smo se ukrcali je tehnički neispravan i naredne četiri sata provodim u “čeličnoj ptici” na zemlji.

Ok, bezbednost na prvom mestu, tu nema neke polemike. Naravno, konekcija za Rigu je izgubljena, ali gajim nadu da će imati mesta u avionu koju poleće u 19.30 iz Minhena. Polećemo, posle ogromnog kašnjenja i stižem u Minhen u 11.15.

To na scenu stupaju “genijalici”. Nova ruta do Eurobasketa vodi preko Stokholma i Frankfurta?! Blago rečeno samo u neverici.

- Da li imate mesta na večerašnjem letu Mihnen – Riga, ljubazno pitam predstavnike nemačke nacionalne aviokompanije.

- Da – dobijam kratak i jasan odgovor.

- U redu, ako možete da me prebacite na taj let, ponovo im se obraćam ljubaznim glasom.

Lepa reč gvozdena vrata otvara. Svuda osim u Nemačkoj. Dobijam bording kartu: za Frankfurt!

Avion poleće za 15 minuta, pa nemam vremena za bilo kakvu polemiku. A, posebno jer sam pre toga 15 minuta vodio “bitku” da me ne pošalju prvo za Stokholm jer su mi već izvadili kartu za predstonicu Švedske.

Ništa, idem u Frankfurt. Tamo me čeka nova genijalna ideja. Let za Rigu u kasnim večernjim satima, uz čekanje od gotovo sedam sati u Frankfurtu i dolazak u prestonicu Letonije oko ponoći. Javljam ako se desi i to čudo i posle gotovo 24 sata uspem da dođem u grad domaćina grupe i završne faze Eurobasketa.

Za kompletno ovo maltretiranje (njihovom krivcom je sve izazvano) nemačka aviokompanija je odlučila da mi na aerodromu u Frankfurtu ponudi – ništa. Pa, da li je moguće da posle svega na šalteru ove avio kompanije dobijam odgovor “žao mi je”.

Beograd – Riga automobilom 1.924 kilometara, procenjeno vreme vožnje 20 sati i 32 minuta. U slučaju da Nemci odluče da me “puste” da odem na Eurobasket biće mi potrebno minimum 21 sat…