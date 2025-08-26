Slušaj vest

Još samo jedan dan je ostao do početka Eurobasketa 2025 u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru.

Međutim, nažalost kao i uvek bude nekih otkaza iz raznozarnih razloga što će ovaj spektakl učiniti siromašnijim.

Najviše otkaza čini se da je pretrpela reprezentacija Francuske.

Trikolori su po imenima najviše oštećeni, jer ako se pogleda samo startna petorka koja je bila na poslednjim Olimpijskim igrama u Parizu, tu je samo Geršon Jabusele.

U ekipi zbog povrede, tačnije oporavka nema prve zvezde Viktora Vembanjame. Sem centra San Antonija u timu neće biti ni Rudija Gobera. Evan Furnije je ovo leto iskoristio da se dobro odmori, dok Matijas Lesor i dalje se nije najbolje oporavio od povrede kolena iz prošle sezone.

U timu Nemačke neće biti Morica Vagnera, ali možemo reći da je veći hendikep neigranje novog igrača Real Madrida, Dejvida Kramera.

Litvanija je ostala bez Domantasa Sabonisa, koji je i pre objavljivanja spiska saopštio da ga nećemo gledati u dresu reprezentacija, ali zato je pravo iznenađenje izostanak Matasa Buzelisa, kojem je premijer Litvanije lično došao da uruči pasoš u Čikagu.

Međutim ovaj košarkaš, kao da ne ceni do kraja ovaj gest litvanske države te ga nećemo gledati u timu Rimasa Kurtinaitisa.

Bosna i Hercegovina je u poslednjim momentima ostala bez Džanan Muse, a Češka u toku priprema je morala da se pomiri sa činjenicom da u timu neće biti Tomaša Satoranskog, dok Jan Veseli nije ni bio u priči za ovaj Eurobasket.

Prava bitka vodila oko Džoša Niba i Vlatka Čančara, kojima Olimpija Milano nije dala dozvolu da se priključe nacionalnom timu Slovenije. Zbog toga Nibu preti i oduzimanje državljanstva.

Italija se svim snagama borila da Donte DiVićenco dobije pasoš te zemlje i kada su u tome uspeli, usledio je i pozitivan odgovor samog košarkaša.

Ipak u poslednjem trenutku košarkaš Minesote je saopštio da neće igrati za Azure na Evrobasketu.

Na svu sreću Srbija je kompletna i prvi je favorit za osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.