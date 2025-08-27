Slušaj vest

Pred sam start Eurobasketa iz Finske je stigla vest da je selektor Nemačke Aleks Mumbru hitno primljen u bolnicu u Tampereu.

Španac je hospitalizovan zbog akutne infekcije, pa neće moći da predvodi ekipu sa klupe na meču protiv Crne Gore.

Igrači su zabrinuti za njegovo zdravstveno stanje, tvrde da to neće poremetiti njihove planove na Eurobasketu.

Ekipu će u prvom meču predvoditi prvi asistent Alan Ibrahimagić.

Aleks Mumbru
Selektor Nemačke - Aleks Mumbru Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ibrahimagić ima veliko iskustvo. Vodio je juniorsku reprezentaciju do evropske titule, U19 tim do drugog mesta na Svetskom prvenstvu. Ovo je samo još jedna prepreka na našem putu. Najvažnije je da se selektor brzo oporavi, a mi ćemo se pobrinuti za sve dok se ne vrati", kaže kapiten Denis Šruder.

Otkrio je i nove detalje o stanju Mumbrua Šruder.

"Dopisujemo se, njegovo stanje je stabilno. Nadam se da će se ubrzo priključiti ekipi", ističe kapiten Nemačke.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025DRAMA PRED START EUROBASKETA - LEGENDA HITNO HOSPITALIZOVANA! Selektor jednog od favorita za medalju zadržan u bolnici, evo šta se desilo!
Denis Šruder i Aleks Mumbru
EuroBasket 2025ROĐENI BEOGRAĐANIN NA KLUPI NAJVEĆEG RIVALA SRBIJE NA EUROBASKETU: Alan Ibrahimagić dobio neočekivanu priliku! Ko je čovek čiji tim preti "orlovima"?!
Alan Ibrahimagić
EuroBasket 2025SELEKTOR NEMAČKE PRED EUROBASKET PROGOVORIO O SRBIJI: Objasnio šta je najveći problem za Pešića!
Aleks Mumbru
EuroBasket 2025EUROBASKET NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Srbiji unapred upisana pobeda?! Ljudi gledaju i ne veruju rođenim očima!
Nikola Jović i Nikola Jokić

Denis Šruder Izvor: MONDO/Nikola Lalović