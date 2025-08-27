Slušaj vest

Pred sam start Eurobasketa iz Finske je stigla vest da je selektor Nemačke Aleks Mumbru hitno primljen u bolnicu u Tampereu.

Španac je hospitalizovan zbog akutne infekcije, pa neće moći da predvodi ekipu sa klupe na meču protiv Crne Gore.

Igrači su zabrinuti za njegovo zdravstveno stanje, tvrde da to neće poremetiti njihove planove na Eurobasketu.

Ekipu će u prvom meču predvoditi prvi asistent Alan Ibrahimagić.

Selektor Nemačke - Aleks Mumbru Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ibrahimagić ima veliko iskustvo. Vodio je juniorsku reprezentaciju do evropske titule, U19 tim do drugog mesta na Svetskom prvenstvu. Ovo je samo još jedna prepreka na našem putu. Najvažnije je da se selektor brzo oporavi, a mi ćemo se pobrinuti za sve dok se ne vrati", kaže kapiten Denis Šruder.

Otkrio je i nove detalje o stanju Mumbrua Šruder.

"Dopisujemo se, njegovo stanje je stabilno. Nadam se da će se ubrzo priključiti ekipi", ističe kapiten Nemačke.

