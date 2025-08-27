Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Rige, Miloš Bjelinić

Ogromne mere bezbednosti vladaju u Rigi tokom Eurobasketa. Zbog toga je spisak zabranjenih stvari za unošenje u fan zonu podugačak. Čak 28 stavki! Neke su očekivano zabranjene, dok će vas pojedine zaprepastiti. Ali, jedno je sigurno - od spiska će vam se zavrteti u glavi! Krenimo redom...

Tečnosti, aerosoli i gelovi, uključujući alkoholna pića i pića u staklenim flašama.

Radni alati.

Airene, trube, pištaljke, megafoni itd.

Motorističke i druge zatvorene kacige.

Dečija kolica.

Hrana (osim specijalizovane hrane za bebe).

Torbe koje prelaze određenu veličinu.

Ometači signala, radio-uređaji.

Predmeti koji su preveliki za elektronski pregled.

Laserski pokazivači i stroboskopska svetla.

Bicikli, trotineti, skejtbordovi.

Životinje (osim vodiča za slepe).

Dronovi.

Svi oblici oružja, uključujući i imitacije.

Eksplozivi, pirotehnika, hemikalije.

Zastave i motke duže od 1 metar.

Papirne rolne.

Veliki kišobrani.

Šeširi sa prevelikim obodom.

Kontrolisane supstance i narkotici.

Transparenti, posteri, grafiti sa uvredljivim sadržajem.

Video kamere (bilo koje veličine) – zabranjeno snimanje.

Sportske lopte i slični predmeti.

Zastave, odeća i drugi predmeti sa uvredljivom simbolikom.

Svi ostali predmeti koji mogu predstavljati bezbednosni rizik.

Profesionalna oprema i akreditacije koje nisu izdate od strane organizatora.

Električni trotineti.

Rasno, politički ili verski uvredljiv materijal.

Uh, kraj. Konačno. Ove zabrane se odnose na ulazak u prostor događaja i imaju za cilj očuvanje bezbednosti i reda - stoji u objašnjenju.

Srbija svoj prvi meč igra protiv Estonije u sredu od 20.15, a jedno je sigurno - stvari sa spiska neće biti u hali!

