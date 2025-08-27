EKSPLOZIVI, DRONOVI, ŽIVOTINJE, ORUŽJE... Šta je sve zabranjeno na Eurobasketu 2025?! Od spiska se vrti u glavi, a neke stvari će vas zaprepastiti!
Izveštač Kurira iz Rige, Miloš Bjelinić
Ogromne mere bezbednosti vladaju u Rigi tokom Eurobasketa. Zbog toga je spisak zabranjenih stvari za unošenje u fan zonu podugačak. Čak 28 stavki! Neke su očekivano zabranjene, dok će vas pojedine zaprepastiti. Ali, jedno je sigurno - od spiska će vam se zavrteti u glavi! Krenimo redom...
Tečnosti, aerosoli i gelovi, uključujući alkoholna pića i pića u staklenim flašama.
Radni alati.
Airene, trube, pištaljke, megafoni itd.
Motorističke i druge zatvorene kacige.
Dečija kolica.
Hrana (osim specijalizovane hrane za bebe).
Torbe koje prelaze određenu veličinu.
Ometači signala, radio-uređaji.
Predmeti koji su preveliki za elektronski pregled.
Laserski pokazivači i stroboskopska svetla.
Bicikli, trotineti, skejtbordovi.
Životinje (osim vodiča za slepe).
Dronovi.
Svi oblici oružja, uključujući i imitacije.
Eksplozivi, pirotehnika, hemikalije.
Zastave i motke duže od 1 metar.
Papirne rolne.
Veliki kišobrani.
Šeširi sa prevelikim obodom.
Kontrolisane supstance i narkotici.
Transparenti, posteri, grafiti sa uvredljivim sadržajem.
Video kamere (bilo koje veličine) – zabranjeno snimanje.
Sportske lopte i slični predmeti.
Zastave, odeća i drugi predmeti sa uvredljivom simbolikom.
Svi ostali predmeti koji mogu predstavljati bezbednosni rizik.
Profesionalna oprema i akreditacije koje nisu izdate od strane organizatora.
Električni trotineti.
Rasno, politički ili verski uvredljiv materijal.
Uh, kraj. Konačno. Ove zabrane se odnose na ulazak u prostor događaja i imaju za cilj očuvanje bezbednosti i reda - stoji u objašnjenju.
Srbija svoj prvi meč igra protiv Estonije u sredu od 20.15, a jedno je sigurno - stvari sa spiska neće biti u hali!
Sve detalje o predstojećem Eurobasketu možete pronaći OVDE.
