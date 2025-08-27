Spektakularan koš postigao je reprezentativac Velike Britanije.
EUROBASKET TEK POČEO, A VEĆ IMAMO POTEZ ZA TV ŠPICE! U poslednjim sekundama postigao ludu trojku sa pola terena!
Maestralan potez imali smo priliku da vidimo već u prvoj utakmici na ovogodišnjem Eurobasketu.
Litvanija i Velika Britanija otvorili su Evropsko prvenstvo, a u poslednjim sekundama prve četvrtine viđen potez za TV špice.
Amin Adamu je u poslednjim sekundama prve deonice postigao spektakularnu trojku sa pola terena i tako smanjio zaostatak svog tima na 23:15.
Pogledajte sjajan koš reprezentativaca Velike Britanije.
