Maestralan potez imali smo priliku da vidimo već u prvoj utakmici na ovogodišnjem Eurobasketu.

Litvanija i Velika Britanija otvorili su Evropsko prvenstvo, a u poslednjim sekundama prve četvrtine viđen potez za TV špice.

Amin Adamu je u poslednjim sekundama prve deonice postigao spektakularnu trojku sa pola terena i tako smanjio zaostatak svog tima na 23:15.

Pogledajte sjajan koš reprezentativaca Velike Britanije.

Arena u Rigi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić