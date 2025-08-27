Slušaj vest

Košarkaši Litvanije demonstrirali su silu na startu Eurobasketa i sa 94:70 savladali su Veliku Britaniju.

Britanci su pružali dobar otpor u prvom poluvremenu koje je završeno rezultatom 41:33, ali su u nastavku Litvanci dodali gas i stigli do ubedljivog trijumfa.

1/4 Vidi galeriju Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najefikasniji u selekciji Litvanije bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena i devet skokova, dok je Azulas Tubelis dodao 17 poena. U reprezentaciji Velike Britanije najbolji je bio Akvasi Jeboa sa 17 poena.

Preostala dva meča prvog kola grupe B biće odigrana kasnije danas, a sastaće se Crna Gora - Nemačka (15.30 časova) i Švedska - Finska (19.30).

BONUS VIDEO: