DEMONSTRACIJA SILE LITVANACA: Valančijunas i ekipa pregazili Veliku Britaniju na otvaranju Eurobasketa
Košarkaši Litvanije demonstrirali su silu na startu Eurobasketa i sa 94:70 savladali su Veliku Britaniju.
Britanci su pružali dobar otpor u prvom poluvremenu koje je završeno rezultatom 41:33, ali su u nastavku Litvanci dodali gas i stigli do ubedljivog trijumfa.
Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia
Najefikasniji u selekciji Litvanije bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena i devet skokova, dok je Azulas Tubelis dodao 17 poena. U reprezentaciji Velike Britanije najbolji je bio Akvasi Jeboa sa 17 poena.
Preostala dva meča prvog kola grupe B biće odigrana kasnije danas, a sastaće se Crna Gora - Nemačka (15.30 časova) i Švedska - Finska (19.30).
