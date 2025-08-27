Slušaj vest

Eurobasket 2025 počinje ove srede 27. avgusta, a košarkaši Srbije će na startu igrati protiv totalnog autsajdera Estonije, taj meč je na programu od 20.15.

Četa Svetislava Pešića veliki je favorit, kako na ovom meču, tako i na kompletnom šampionatu, te mnogi od "orlova" očekuju medalju. I to onu najsjajniju - zlatnu!

Pred prvu utakmicu Orlova na Evropskom prvenstvo, poruka podrške našim košarkašima stigla je iz KK Partizan.

Crno-beli su poželeli Orlovima sreću sledećom porukom:

- Momci srećno - piše u objavi Partizana.

Srbija će ka evropskom tronu krenuti iz Rige gde će biti u grupi sa pomentuom Estonijom, ali i Češkom, Turskom, Portugalom i domaćinom Estonijom.

Raspored i sastav Srbije

Prvi meč "orlovi" igraju u sredu od 20.15 protiv Estonije, a zatim će protivnici biti Portugal (29. avgust, 20.15), Letonija (30. avgust, 17.00), Češka (1. septembar, 20.15) i Turska (3. septembar, 20.15).

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Skoro savršen pripremni period

Sedam pobeda, ogroman broj različitih rešenja u napadu, čvrsta odbrana (kada zategnemo), sjajna atmosfera i pečat na proceni: ubedljivo smo najbolji u Evropi. Na papiru, ali i terenu.

"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku, Nemačku i Sloveniju. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolji.

U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.

Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.

Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj, kao i pobeda protiv Slovenije ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.

Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.

Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.

Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.