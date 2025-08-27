Slušaj vest

Svoj put ka zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu košarkaši Srbije započeli su na najbolji mogući način. Oni su večeras u prvoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva demolirali Estoniju rezultatom 98:64.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025

Prikazali su Orlovi fantastičnu igru, blistali su tokom svih 40 minuta i svojim rivalima poslali brutalnu poruku.

Navijači Srbije imaju razloga za zadovoljstvo, a svoje utiske su nakon utakmice podelili na društvenim mrežama:

Raspored i sastav Srbije

Naredni protivnici "orlova" će biti biti Portugal (29. avgust, 20.15), Letonija (30. avgust, 17.00), Češka (1. septembar, 20.15) i Turska (3. septembar, 20.15).

Svetislav Pešić na Eurobasket poveo je sledećih 12 košarkaša:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Srbija na Eurobasketu 2025

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Gde gledati Eurobasket 2025

Mečeve Eurobasketa 2025 prenosiće dve televizije. Direktne prenose obezbedili su Radio televizija Srbije, kao i Arena sport, a mečevi Srbije biće na prvom programu RTS, kao i Premium 1 kanalu Arene sport.

Kvote - Srbija apsolutni favorit

I prema kladionicama, košarkaška reprezentacija Srbije apsolutni je favorit na predstojećem Eurobasketu.

Kvota na to da će četa Svetislava Pešića stići do medalje iznosi 2,55, dok je drugi favorit Nemačka daleko iza "orlova" sa kvotom 8,50.

Zatim slede Francuska (10.00), Grčka (13.00), Španija (17.00), Letonija (22.00)...

Najveći autsajderi su Kipar i Island i na njih je kvota 501!