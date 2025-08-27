Slušaj vest

Prvi meč grupe Eurobasketa u kojoj se nalazi Srbija odigrali su Portugal i Češka, a Portugalci su uspeli da stignu do pobede rezultatom 62:50.

Košarkaš Portugala Travante Vilijams odigrao je sasvim solidna meč, a po završetku istog razgovarao je sa novinarima.

Dobio je pitanje vezano za našu reprezentaciju.

- Protiv koga igramo - pitao je Vilijams, a kada je dobio odgovor rekao je;

"Sr*nje. Čoveče, to je dobar tim. Imamo momke kao što je Rafa, dolazimo da igramo", dodao je Vilijams.

Čeka ga okršaj sa Nikolom Jokićem.

"Sr*nje. Nikad nisam igrao protiv njega. Hoću da vidim, hoću da znam kako je".

Kakvu će poruku poslati svojim saigračima pred duel sa Orlovima?

"Sr*nje, vežite pertle. I oni imaju dve ruke i dve noge, idemo da igramo košarku. Imaju neverovatne igrače i protiv takvih igrača ne smete da pravite mnogo grešaka. Idemo da igramo košarku kako znamo i umemo. Sranje, luđe stvari su se dešavale. Ja sam ovde i pričam sa vama iako po mojoj životnoj priči ne bi trebalo da stojim ovde. Luđe stvari su se dešavale, ne bih nas otpisivao", istakao je Vilijams.