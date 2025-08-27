Slušaj vest

Prvi meč grupe Eurobasketa u kojoj se nalazi Srbija odigrali su Portugal i Češka, a Portugalci su uspeli da stignu do pobede rezultatom 62:50.

Košarkaš Portugala Travante Vilijams odigrao je sasvim solidna meč, a po završetku istog razgovarao je sa novinarima.

Dobio je pitanje vezano za našu reprezentaciju.

- Protiv koga igramo -  pitao je Vilijams, a kada je dobio odgovor rekao je;

"Sr*nje. Čoveče, to je dobar tim. Imamo momke kao što je Rafa, dolazimo da igramo", dodao je Vilijams.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Čeka ga okršaj sa Nikolom Jokićem.

"Sr*nje. Nikad nisam igrao protiv njega. Hoću da vidim, hoću da znam kako je".

Kakvu će poruku poslati svojim saigračima pred duel sa Orlovima?

"Sr*nje, vežite pertle. I oni imaju dve ruke i dve noge, idemo da igramo košarku. Imaju neverovatne igrače i protiv takvih igrača ne smete da pravite mnogo grešaka. Idemo da igramo košarku kako znamo i umemo. Sranje, luđe stvari su se dešavale. Ja sam ovde i pričam sa vama iako po mojoj životnoj priči ne bi trebalo da stojim ovde. Luđe stvari su se dešavale, ne bih nas otpisivao", istakao je Vilijams.

Ne propustiteEuroBasket 2025KK PARTIZAN SE OGLASIO PRED PRVI MEČ SRBIJE NA EVROPSKOM PRVENSTVU! Crno-beli poželeli sreću Orlovima, pogledajte šta su objavili na društvenim mrežama!
PARTIZAN-BUDUCNOST_87.JPG
KvotaSRBIJA ĆE VEČERAS DEMOLIRATI ESTONIJU? Orlovi ni ne moraju da izlaze na teren? Pogledajte kvote pred prvi meč na Eurobasketu, ovo je neverovatno!
IMG-20250821-WA0136.jpg
KošarkaIZVOLITE U ŠATOR, ČEKA VAS SELEKTOR PEŠIĆ: Iza kulisa Eurobasketa, ovi detalji su sve iznenadili! Pa, da li je moguće?
Arena u Rigi
EuroBasket 2025PEŠIĆ OKUPIO IGRAČE, PA ZBOG OVOG ČOVEKA ODRŽAO POSEBAN GOVOR! Nakon emotivnih reči usledio je šou - posle jedne rečenice selektora svi su vrištali od smeha!
Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025EUROBASKET, PRVI DAN: Nemci pregazili Crnu Goru u trećoj četvrtini
Košarkaška reprezentacija Crne Gore, Košarkaška reprezentacija Nemačke

Travante Vilijams izjava pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić