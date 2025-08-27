Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Nemačke uspešno je startovala na Evropskom prvenstvu.

Aktuelni šampion sveta je u utakmici 1. kola grupe B u finskom Tampereu savladao Crnu Goru 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21).

Nemačka - Crna Gora, Eurobasket 2025 Foto: FIBA

 Nemcima je bila dovoljna sjajna treća četvrtina da steknu nedostižnu prednost protiv motivisanih Crnogoraca.

Međutim, Nemci nisu potpuno srećni dočekali kraj utakmice.

Sredinom poslednje četvrtine ostali su bez Isaka Bonge.

Košarkaš Partizana je šepajući izašao iz igre, a potom otišao u svlačionicu. Kamere su snimile Bongu kako vuče nogu, očigledno u bolovima.

Isak Bonga Izvor: Mondo/Tijana Jevtić