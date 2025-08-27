KURIR U RIGI! Specijalni izveštač sa Eurobasketa: Miloš Bjelinić
EuroBasket 2025
SRBI GRME U CENTRU RIGE: Počelo okupljanje naših navijača pred meč sa Estonijom
Košarkaši Srbije od 20.15 časova igraju prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu.
Rival selekciji Svetislava Pešića u Rigi je Estonija.
Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA
Nema dileme da je Srbija ogroman favorit u ovoj utakmici, a u nastojanju da upiše prvi trijumf "Orlovi" će imati veliku podršku sa tribina.
Kao što možete da vidite na snimcima našeg izveštača iz Rige Miloša Bjelinića, u centralnim ulicama Rige počelo je okupljanje naših navijača.
Tu su, naravno i Estonci.
