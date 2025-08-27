Slušaj vest

Košarkaši Srbije od 20.15 časova igraju prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu.

Rival selekciji Svetislava Pešića u Rigi je Estonija.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Nema dileme da je Srbija ogroman favorit u ovoj utakmici, a u nastojanju da upiše prvi trijumf "Orlovi" će imati veliku podršku sa tribina.

Srpski navijači se okupljaju pred meč protiv Estonije Izvor: Kurir

Očekivanja navijača Srbije pred Eurobasket Izvor: Kurir

Kao što možete da vidite na snimcima našeg izveštača iz Rige Miloša Bjelinića, u centralnim ulicama Rige počelo je okupljanje naših navijača.

Tu su, naravno i Estonci.

Urnebesno - Estonac prekida intervju srpskog navijača i viče Letonija Izvor: Kurir

