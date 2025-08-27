Slušaj vest

Jedna od zanimacija za navijače u iščekivanju utakmica svoje reprezentacije je zvanični fan šop.

Tako je i u Rigi, gde se nalazi reprezentacija Srbije, koja prvi meč igra od 20.15 protiv Estonije.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

 Međutim, nije baš da su Srbi oduševljeni. Naprotiv.

Šok je usledio već na prvom koraku.

- Gde stoje dresovi Srbije?

- Nema.

- Kako mislite NEMA?!

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir

U moru dresova i suvenira nalaze se samo dve "srpske stvari".

Navijači mogu da kupe majicu koja košta 25 evra i šal koji je pet evra jeftiniji.

Prosto je neverovatno da se niko nije setio da bi, na primer, dresovi Nikole Jokića bili zanimljivi navijačima, ne samo reprezentacije Srbije.

Navijači Srbije u Rigi, Eurobasket 2025
Eurobasket karte
Screenshot 2025-08-27 171945.jpg
Arena u Rigi

Urnebesno - Estonac prekida intervju srpskog navijača i viče Letonija Izvor: Kurir