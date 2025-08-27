Kurir u Rigi! Specijalni izveštač sa Eurobasketa: Miloš Bjelinić
EuroBasket 2025
NAVIJAČE SRBIJE UMALO ŠLOG NIJE STREFIO: Ušli u zvanični šop, a tamo ih sačekao hladan tuš! Kako mislite NEMA?!
Slušaj vest
Jedna od zanimacija za navijače u iščekivanju utakmica svoje reprezentacije je zvanični fan šop.
Tako je i u Rigi, gde se nalazi reprezentacija Srbije, koja prvi meč igra od 20.15 protiv Estonije.
Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA
Vidi galeriju
Međutim, nije baš da su Srbi oduševljeni. Naprotiv.
Šok je usledio već na prvom koraku.
- Gde stoje dresovi Srbije?
- Nema.
- Kako mislite NEMA?!
U moru dresova i suvenira nalaze se samo dve "srpske stvari".
Navijači mogu da kupe majicu koja košta 25 evra i šal koji je pet evra jeftiniji.
Prosto je neverovatno da se niko nije setio da bi, na primer, dresovi Nikole Jokića bili zanimljivi navijačima, ne samo reprezentacije Srbije.
Reaguj
Komentariši