Slušaj vest

Jedna od zanimacija za navijače u iščekivanju utakmica svoje reprezentacije je zvanični fan šop.

Tako je i u Rigi, gde se nalazi reprezentacija Srbije, koja prvi meč igra od 20.15 protiv Estonije.

1/12 Vidi galeriju Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Međutim, nije baš da su Srbi oduševljeni. Naprotiv.

Šok je usledio već na prvom koraku.

- Gde stoje dresovi Srbije?

- Nema.

- Kako mislite NEMA?!

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir

U moru dresova i suvenira nalaze se samo dve "srpske stvari".

Navijači mogu da kupe majicu koja košta 25 evra i šal koji je pet evra jeftiniji.

Prosto je neverovatno da se niko nije setio da bi, na primer, dresovi Nikole Jokića bili zanimljivi navijačima, ne samo reprezentacije Srbije.