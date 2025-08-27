Slušaj vest

Srbija će ka evropskom tronu krenuti iz Rige gde će biti u grupi sa pomentuom Estonijom, ali i Češkom, Turskom, Portugalom i domaćinom Letonijom.

Krenuli su Orlovi maksimalno ozbiljno i od prve sekunde objasnili protivniku kako stoje stvari, te su se vrlo brzo i rezultatski odlepili.

Dominiraju naši košarkaši, blistaju na obe strane parketa, već je viđeno nekoliko spektakularnih poteza, a o jednom se posebno priča.

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Očekivano, autor neverovatnog poteza je Nikola Jokić.

Dok se "vrteo" u protivničkom reketu, srpski centar je na neverovatan način pronašao Aleksu Avramovića koji se nalazi u ćošku, a prava je šteta što Aleksa nije pogodio trojku.

Pogledajte neverovatnu asistenciju Nikole Jokića:

