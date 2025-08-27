Košarkaška reprezentacija Srbije trenutno protiv Estonije igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu.
OVO SAMO ON MOŽE! JOKIĆ SPEKTAKULARNOM ASISTENCIJOM ODUŠEVIO PLANETU! Pa, ovo je neverovatno! Džoker nestvarnim potezom zaludeo Estonce, svi su zanemeli! VIDEO
Srbija će ka evropskom tronu krenuti iz Rige gde će biti u grupi sa pomentuom Estonijom, ali i Češkom, Turskom, Portugalom i domaćinom Letonijom.
Krenuli su Orlovi maksimalno ozbiljno i od prve sekunde objasnili protivniku kako stoje stvari, te su se vrlo brzo i rezultatski odlepili.
Dominiraju naši košarkaši, blistaju na obe strane parketa, već je viđeno nekoliko spektakularnih poteza, a o jednom se posebno priča.
Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA
Očekivano, autor neverovatnog poteza je Nikola Jokić.
Dok se "vrteo" u protivničkom reketu, srpski centar je na neverovatan način pronašao Aleksu Avramovića koji se nalazi u ćošku, a prava je šteta što Aleksa nije pogodio trojku.
Pogledajte neverovatnu asistenciju Nikole Jokića:
