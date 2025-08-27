Svi imaju istu želju - da se himna Srbije čuje u Rigi 14. septembra kada je na programu finale Evropskog prvenstva
EuroBasket 2025
HIMNA BOŽE PRAVDE GRMELA U RIGI: Svi se nadaju da će tako biti i 14. septembra
Košarkaška reprezentacija Srbije učešće na Evropskom prvestvu započela je utakmicom protiv Estonije.
Utakmici u Rigi prisustvovalo je oko 1.000 navijača Srbije, koji su zdušno otpevali himnu "Bože pravde".
I svi imaju istu želju - da se himna Srbije čuje u Rigi 14. septembra kada je na programu finale Evropskog prvenstva.
