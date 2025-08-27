Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije učešće na Evropskom prvestvu započela je utakmicom protiv Estonije.

Utakmici u Rigi prisustvovalo je oko 1.000 navijača Srbije, koji su zdušno otpevali himnu "Bože pravde".

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 I svi imaju istu želju - da se himna Srbije čuje u Rigi 14. septembra kada je na programu finale Evropskog prvenstva.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA - ESTONIJA: Orlovi u NBA modu! Zatrpali koš rivala i pokazali da nema šale
Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
EuroBasket 2025OVO SAMO ON MOŽE! JOKIĆ SPEKTAKULARNOM ASISTENCIJOM ODUŠEVIO PLANETU! Pa, ovo je neverovatno! Džoker nestvarnim potezom zaludeo Estonce, svi su zanemeli! VIDEO
Nikola Jokić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025NAVIJAČE SRBIJE UMALO ŠLOG NIJE STREFIO: Ušli u zvanični šop, a tamo ih sačekao hladan tuš! Kako mislite NEMA?!
Zvanični šok, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025SRBI GRME U CENTRU RIGE: Počelo okupljanje naših navijača pred meč sa Estonijom
Navijači Srbije u Rigi, Eurobasket 2025

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir