Košarkaši Finske savladali su Švedsku u 1. kolu grupe B Eurobasketa u Tampereu rezultatom 90:93

Fincii su bili apsolutni favoriti u ovom malom skandinavskom derbiju, ali su jedva izvukli živu glavu.

Švedska je tokom celog susreta bila u egalu, čak i vodila u više navrata i nije dozvoljavala domaćinu ni u jednom momentu da se odlepi.

Švedska je do poslednjeg napada bila u posedu zaostatka, imala je čak i šut za produžetak, ali je Finska uspela da preživi i da upiše prvi trijumf na turniru.

LudeHakanson na jednoj i Lauri Markanen na drugoj strani podelili su epitet najefikasnijih igrača susreta, obojica sa po 28 postignutih poena.

Finska će za dva dana igrati protiv Velike Britanije, dok će Šveđani na prvog favorita grupe B, svetskog šampiona Nemačku.