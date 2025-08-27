Slušaj vest

Košarkaši Finske savladali su Švedsku u 1. kolu grupe B Eurobasketa u Tampereu rezultatom 90:93

Fincii su bili apsolutni favoriti u ovom malom skandinavskom derbiju, ali su jedva izvukli živu glavu.

Švedska je tokom celog susreta bila u egalu, čak i vodila u više navrata i nije dozvoljavala domaćinu ni u jednom momentu da se odlepi.

Švedska je do poslednjeg napada bila u posedu zaostatka, imala je čak i šut za produžetak, ali je Finska uspela da preživi i da upiše prvi trijumf na turniru.

LudeHakanson na jednoj i Lauri Markanen na drugoj strani podelili su epitet najefikasnijih igrača susreta, obojica sa po 28 postignutih poena.

Finska će za dva dana igrati protiv Velike Britanije, dok će Šveđani na prvog favorita grupe B, svetskog šampiona Nemačku.

Ne propustiteEuroBasket 2025HIMNA BOŽE PRAVDE GRMELA U RIGI: Svi se nadaju da će tako biti i 14. septembra
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025OVO SAMO ON MOŽE! JOKIĆ SPEKTAKULARNOM ASISTENCIJOM ODUŠEVIO PLANETU! Pa, ovo je neverovatno! Džoker nestvarnim potezom zaludeo Estonce, svi su zanemeli! VIDEO
Nikola Jokić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025ATAMAN BLISTA POSLE VELIKE POBEDE TURSKE: Pokazali smo Evropi da smo jedni od najboljih...
Ergin Ataman na klupi Turske
EuroBasket 2025NAVIJAČE SRBIJE UMALO ŠLOG NIJE STREFIO: Ušli u zvanični šop, a tamo ih sačekao hladan tuš! Kako mislite NEMA?!
Zvanični šok, Eurobasket 2025

Nikola Jokić, Eurobasket, Srbija-Estonija, asistencija Nikole Jokića Izvor: RTS 1