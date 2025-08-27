Slušaj vest

Sjajno su košarkaši Srbije odigrali prvo poluvreme protiv Estonije.

Srbija je za 20 minuta postigla čak 56 poena, a imala je i neverovatnih 19 asistencija.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Jedna od akcija koju su izveli "Orlovi" desila se sredinom druge četvrtine.

Posle ofanzivnog skoka Micić je dodao loptu do Nikole Jovića, a ovaj bacio Vukčeviću za alej-ap zakucavanje.

Ne propustiteEuroBasket 2025HIMNA BOŽE PRAVDE GRMELA U RIGI: Svi se nadaju da će tako biti i 14. septembra
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025SRBIJA - ESTONIJA: Ne zna se ko je raspoloženiji, Avramović ubacio svoju 4. trojku, a prednost otišla na plus 42
Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
EuroBasket 2025OVO SAMO ON MOŽE! JOKIĆ SPEKTAKULARNOM ASISTENCIJOM ODUŠEVIO PLANETU! Pa, ovo je neverovatno! Džoker nestvarnim potezom zaludeo Estonce, svi su zanemeli! VIDEO
Nikola Jokić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025NAVIJAČE SRBIJE UMALO ŠLOG NIJE STREFIO: Ušli u zvanični šop, a tamo ih sačekao hladan tuš! Kako mislite NEMA?!
Zvanični šok, Eurobasket 2025

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir