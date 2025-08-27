Posle ofanzivnog skoka Micić je dodao loptu do Nikole Jovića, a ovaj bacio Vukčeviću za alej-ap zakucavanje
EuroBasket 2025
SRBI SE IGRAJU KOŠARKE: Akcija Orlova "zapalila" društvene mreže! Spektakl na kraju
Slušaj vest
Sjajno su košarkaši Srbije odigrali prvo poluvreme protiv Estonije.
Srbija je za 20 minuta postigla čak 56 poena, a imala je i neverovatnih 19 asistencija.
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Jedna od akcija koju su izveli "Orlovi" desila se sredinom druge četvrtine.
Posle ofanzivnog skoka Micić je dodao loptu do Nikole Jovića, a ovaj bacio Vukčeviću za alej-ap zakucavanje.
Reaguj
Komentariši